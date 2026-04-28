彰警查獲詐騙與毒品分裝 男穿內褲逃竄仍遭逮

彰化縣警察局今天召開打詐儀錶板記者會，公布近期查緝成果，檢警層層溯源，跨縣市瓦解13人詐騙集團，另破獲1處毒品分裝場，犯嫌為躲避查緝，僅穿內褲從陽台攀爬仍被逮。

彰化縣警察局長陳世煌主持記者會時表示，今年第1季各類詐欺案件共受理1569件，財損金額為新台幣5億1473萬元，與114年同期相比，受理案件減少177件，財損金額少2億9216萬元，顯示目前治安形勢平穩受控。

員林分局日前接獲線報查獲詐騙集團外籍收簿手後，報請台灣彰化地方檢察署指揮偵辦，進一步追查到詐騙集團為規避查緝，將機房於台中市梧棲、烏日及北屯區等地輾轉遷移，並與其他詐騙集團合作，廣招車手及收簿手，從事洗錢活動。檢警先後發動6波拘提搜索行動，陸續將13名被告逮捕到案。

鹿港分局則接獲販毒情資，查獲毒品分裝場，男子為躲避警方查緝，僅穿著內褲從陽台攀爬逃逸，員警為避免發生意外，聯繫消防隊到場支援，在優勢警力圍捕下順利將其逮捕，並查扣依托咪酯、安非他命、分裝製造工具等，依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

此外，陳世煌表示，色情應召詐財也是詐騙集團慣用手法，犯嫌常於社群平台盜用照片加好友，以兼職援交為由，誘騙被害人買遊戲點數，謊稱用於身分驗證或繳納保證金，一旦付款後拒絕繼續付錢，對方即假冒暴力團體勒索；提醒民眾勿繼續付款，應保存相關證據並立即報案。

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