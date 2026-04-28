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影／兒子疑誤信詐騙話術 她辦信貸百餘萬元想資助 感謝警員勸阻保住錢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名婦人疑因兒子誤入詐騙陷阱，拿出存款又申辦信貸共164萬元，想要資助兒子投資創業，還好銀行行員和警員聯手勸阻。這名婦人今天說出受騙經驗，感謝行員和警方及時阻止她，否則錢被騙走了，還多了超過百萬元債務。

基隆市警局今天舉辦「打詐儀表板」宣導活動，市警局長林信雄和刑警大隊長、四個分局長出席，提醒民眾增加防詐意識，慎防掉入詐騙集團的圈套，蒙受損失。

警方統計數據顯示，今年3月全市共受理詐騙案194件，較2月增加79件，但財損金額5007萬元，較上月減少1295萬元。詐騙案件以網路購物詐騙最多，占38.1%，其次為假投資詐騙，占12.4%。

警方今天也安排險被騙的婦人分享經歷，希望有助其他民眾提高警覺心。她說，因為兒子想要投資朋友的「物流事業」，家中存款有限，她就去申辦信用貸款。

當天她到銀行要領出144萬元時，行員詢問用途，婦人回答要「裝修房屋」。行員擔心她被騙，聯絡警方到場。警員問她為什麼要領出現金，不匯款？婦人支吾其詞，最後說出兒子想要投資朋友事業，她才會辦信貸並來領錢。

警員徵得婦人同意後，檢視她的手機中與兒子的LINE對話紀錄，發現是她的兒子想要投資，但描述的投資項目「很不OK」，百分之百是被詐騙，婦人才打消領錢念頭。警方另查出當天的前一天，婦人已領出20萬元，準備連同當天領出的144萬元，全數給兒子投資。警員勸說婦人，不管兒子怎麼吵，都不可以領錢給兒子。

婦人今天在市警局打詐儀表板宣導活動現場，感謝行和警員的幫忙，勸她不要把領錢，又保持她已領出的20萬元。她說，這些錢除了存款，還有她辦信用貸款拿到的資金，如果都交給詐騙集團，不只存款全沒了，還欠銀行錢，生活就過不下去了。

警方說，近期頻傳「釣魚簡訊詐騙」，詐騙集團會透過簡訊或電子郵件，假冒「悠遊卡公司」或「雲端發票整合平台」，發送不實的專屬獎中獎資訊，或是訂單異常通知，誘騙被害人點擊進入仿冒的登錄頁面，若依照指示輸入個人資料、信用卡卡號及簡訊驗證碼（OTP），將會被盜刷。

林信雄表示，收到某家超商通知他，雲端發票整合平台他有發票中獎，因為他很少在使用時完端發票，所「連點開都沒有」，提醒民眾留意莫名其妙的簡訊或郵件訊息，不要去點來路不明的連結，保護個人資料簡訊，不要洩漏給詐騙集團，並被利用而蒙受損失。

基隆市警局說，防範釣魚詐騙務必謹記不點、不填、不給，切勿隨意點擊不明連結，也不要填寫個人信用卡資料，更絕不能將簡訊驗證碼提供給他人。民眾收到各類中獎或帳戶更新通知時，應先認明官方Email網域。如有任何疑慮，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證，守護財產安全。

基隆市警局今天舉辦「打詐儀表板」宣導活動，安排險些被騙164萬元的婦人說明被騙過程，提醒民眾小心落入詐騙集團的圈套。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局今天舉辦「打詐儀表板」宣導活動，安排險些被騙164萬元的婦人說明被騙過程，提醒民眾小心落入詐騙集團的圈套。記者邱瑞杰／攝影

基隆市警局今天舉辦「打詐儀表板」宣導活動，市警局長林信雄（中）說，他也有收到冒稱超商發出的雲端發票中獎詐騙訊息，提醒民眾注意防詐。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局今天舉辦「打詐儀表板」宣導活動，市警局長林信雄（中）說，他也有收到冒稱超商發出的雲端發票中獎詐騙訊息，提醒民眾注意防詐。記者邱瑞杰／攝影

詐騙集團 基隆

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