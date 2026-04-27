竹聯幫明仁會車手團拿贓款又盜領 4人遭假檢警詐騙437萬

竹聯幫明仁會成員林姓男子涉嫌指揮車手，替假檢警詐騙集團向被害人拿現金或提款卡盜領，向4人騙走437萬元，刑事局查獲10人移送，新北地檢署將林等8人依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴，2人偵查中。

警方調查，詐團機房假冒地檢署、警察機關、戶政事務所致電被害人，謊稱被害人證件遭冒用涉詐欺案，要監管財產，以偵查不公開為由要求不得向其他人告知案情；21歲林姓男子組織車手集團，

指揮車手向被害人拿現金或提款卡盜領，將贓款及提款卡交給收水。

警方清查，去年4至11月有4人被騙437萬元，其中一名7旬老婦被騙220萬元最多。林因債務糾紛涉妨害自由案被查獲，刑事局偵九大隊第一隊查扣手機追出車手團，去年11月13日、今年1月28日兩波行動，在新北市搜索犯嫌住處拘提8人、通知2人，包括林及1名收水頭、1名招募人員、2名薪資出金手、3名車手、2名收水。

林坦承犯案，警詢後移送。檢方聲押林等4人獲准，命其他人3至5萬元交保，上月依組織、詐防條例起訴林等8人，2人偵查中。

竹聯幫明仁會成員林姓男子涉嫌指揮車手，替假檢警詐騙集團向被害人拿現金或提款卡盜領，向4人騙走437萬元，刑事局查獲10人移送。記者李奕昕／翻攝