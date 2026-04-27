快訊

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

影／華裔女記者急逃命疑害川普跌倒！畫面曝光 身分被起底

公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聽新聞
0:00 / 0:00

幣商替詐團洗錢至少4千萬 「幣流迴圈」隱匿贓款去向

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

從事加密貨幣買賣的鴻翰創意公司負責人曾鴻益，2023年2月至5月間，涉與綽號「象哥」的詐團成員徐培譯（通緝中）合作，將車手臨櫃提領的現金至少4千萬餘元，兌換成泰達幣，另用「幣流迴圈」手法隱匿贓款去向。台北地檢署今偵結，依加重詐欺取財、洗錢罪及偽造文書等罪嫌，起訴曾及呂姓員工等共8人。

檢方追查，詐團騙走被害人4396萬3558元，層層轉匯後由吳姓車手等人（另案起訴）依「象哥」指示到鴻翰公司，用現金購買加密貨幣1772295顆泰達幣，依當時美金平均匯率計算，價值約5405萬餘元。

檢方分析犯罪手法，曾鴻益以鴻翰公司作為「洗錢中心」，涉指示呂姓員工用imToken等加密貨幣程式生成「一次性錢包」，再透過旗下員工將錢包地址、假交易金額、數量傳給詐團車手，並製作不實買賣契約，詐團車手簽名完成契約。

如車手攜帶的贓款不足，員工依曾鴻益指示，從公司保險櫃取出庫存現金，湊成不實交易金額，「錄下點鈔影片」，虛偽完成交易實名制KYC流程，再把現金放回公司保險櫃；交易金額若超過50萬元，員工向調查局洗錢防制處不實申報大額通貨交易。

檢方查出，曾鴻益涉以「幣流迴圈」層層流轉，掌握詐款最終去向，隱匿詐欺犯作所得。曾涉指示游姓員工申請幣安交易所錢包，又向不知情的蔣姓朋友借幣安錢包，由呂姓員工使用幣安錢包，將不實買賣合約上的泰達幣數量，轉入合約上的一次性錢包，偽裝成車手幣商使用，並持續轉幣到多層非託管錢包地址，部分轉到車手幣商的真實錢包地址，最終，曾鴻益將泰達幣轉入日本籍博弈業者「関口聰」的幣安錢包，此部分另案偵辦中。

檢方另查出，曾鴻益讓詐團以313萬餘元贓款購買22萬4290顆泰達幣（價值約684萬餘元）收款後指示員工打幣給車手。

台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影

車手 贓款 洗錢

延伸閱讀

2幫派合設詐騙車手洗錢集團 刑事局逮22嫌送辦

影／高鐵站變成洗錢站！詐團犯罪新手法利用退票洗錢 被求重刑

超商店員兼差當投資詐團車手 取款140萬元被判2年8月

辯「洪董大客戶」台中銀爆內鬼洗錢36億…沒KYC就給最高2千萬轉帳額

相關新聞

幣商替詐團洗錢至少4千萬 「幣流迴圈」隱匿贓款去向

從事加密貨幣買賣的鴻翰創意公司負責人曾鴻益，2023年2月至5月間，涉與綽號「象哥」的詐團成員徐培譯（通緝中）合作，將車手臨櫃提領的現金至少4千萬餘元，兌換成泰達幣，另用「幣流迴圈」手法隱匿贓款去向。台北地檢署今偵結，依加重詐欺取財、洗錢罪及偽造文書等罪嫌，起訴曾及呂姓員工等共8人。

女外送員走進台南東區壽司店騙走千元餐點 店家：首次遇到這種手法

台南市東區裕農路一間壽司店前晚發生陳姓女外送員到店內取走近1500元餐點後，疑似未在手機按下接受餐點鍵，將訂單轉單給其他外送員，騙走餐點離開；店家無奈報警，UBER EATS承諾將賠償餐費損失，警方則表示已查出陳女身分，將傳喚到案依業務侵占罪函送法辦。

封禁小紅書為政治操弄？刑事局：依法行政且打詐數據成效顯著

刑事警察局今天下午指出，有媒體質疑「封禁小紅書為政治操弄」及「民眾仍可繞道存取」，刑事局強調打詐都是依法行政，數據證明成效顯著，對境外平臺實施停止解析，是基於保護國民財產安全的法治原則，絕非意識形態之爭。

玩戰鬥陀螺被詐騙集團盯上 陳聖文報案嗆「一定讓你付出代價」

戰鬥陀螺近期再度掀起全台風潮，民進黨北市議員參選人陳聖文也加入陀螺戰士的行列，開心與選民分享之際，卻出現詐騙假帳號。陳聖文今下午已報案，批詐騙集團非常可惡，強調「我一定追到底，讓他付出代價。」

疑遭「假移居」詐騙 台東警銀聯手攔阻近200萬元損

台東警分局中興派出所日前成功攔阻一起疑似詐騙案件。員警陳昱如、曾韋皓、黃毓傑於巡邏勤務中，接獲富邦人壽台東分行通報，指有民眾疑遭遇詐騙，請求警方到場協助，警方隨即趕赴現場處理。

台北榮總院長遭冒名賣藥 士檢火速分案偵辦

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期在門診，不斷被患者詢問網路上遭冒名的假藥，一天至少三名患者詢問，甚至有人已受騙購買，還將假藥帶到門診內，陳威明昨怒嗆詐團「謀財害命」，士林地檢署今指出，第一時間已分案偵辦，指派打詐及民生犯罪專組檢察官積極追查相關不法行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。