幣商替詐團洗錢至少4千萬 「幣流迴圈」隱匿贓款去向

從事加密貨幣買賣的鴻翰創意公司負責人曾鴻益，2023年2月至5月間，涉與綽號「象哥」的詐團成員徐培譯（通緝中）合作，將車手臨櫃提領的現金至少4千萬餘元，兌換成泰達幣，另用「幣流迴圈」手法隱匿贓款去向。台北地檢署今偵結，依加重詐欺取財、洗錢罪及偽造文書等罪嫌，起訴曾及呂姓員工等共8人。

檢方追查，詐團騙走被害人4396萬3558元，層層轉匯後由吳姓車手等人（另案起訴）依「象哥」指示到鴻翰公司，用現金購買加密貨幣1772295顆泰達幣，依當時美金平均匯率計算，價值約5405萬餘元。

檢方分析犯罪手法，曾鴻益以鴻翰公司作為「洗錢中心」，涉指示呂姓員工用imToken等加密貨幣程式生成「一次性錢包」，再透過旗下員工將錢包地址、假交易金額、數量傳給詐團車手，並製作不實買賣契約，詐團車手簽名完成契約。

如車手攜帶的贓款不足，員工依曾鴻益指示，從公司保險櫃取出庫存現金，湊成不實交易金額，「錄下點鈔影片」，虛偽完成交易實名制KYC流程，再把現金放回公司保險櫃；交易金額若超過50萬元，員工向調查局洗錢防制處不實申報大額通貨交易。

檢方查出，曾鴻益涉以「幣流迴圈」層層流轉，掌握詐款最終去向，隱匿詐欺犯作所得。曾涉指示游姓員工申請幣安交易所錢包，又向不知情的蔣姓朋友借幣安錢包，由呂姓員工使用幣安錢包，將不實買賣合約上的泰達幣數量，轉入合約上的一次性錢包，偽裝成車手幣商使用，並持續轉幣到多層非託管錢包地址，部分轉到車手幣商的真實錢包地址，最終，曾鴻益將泰達幣轉入日本籍博弈業者「関口聰」的幣安錢包，此部分另案偵辦中。

檢方另查出，曾鴻益讓詐團以313萬餘元贓款購買22萬4290顆泰達幣（價值約684萬餘元）收款後指示員工打幣給車手。