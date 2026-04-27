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39歲女網戀險被騙 要買點數付「保證金」超商店員通報警阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名39歲女子透過網路交友認識一名自稱從事攝影工作男子，對方約見面時聲稱自己在某黑社會分公司旗下酒吧兼職調酒師，私下約見面須支付保證金，要求女子到超商買點數交付，女子到超商要買點數時，超商店員機警通報，警方到場查證，成功攔阻詐騙

豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮、朱師緯4月22日中午12時20分接獲民眾報案指稱，在神岡區中平路某超商內有民眾疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。

39歲李姓女子本月初透過社群軟體Titoks認識一名自稱從事攝影工作的男子「弟弟」，雙方連日相談甚歡，對方邀約見面用餐，他說自己還有在酒吧兼職調酒師、職業性質特殊為由，聲稱見面需要先繳納保證金，要求李女先與其隸屬的某黑社會分公司陳姓經理互加Line好友，女子與陳姓經理取得聯繫後，依其指示到超商購買2000元的LINE Store點數。

李女完成購買後，對方又以「購買種類錯誤」為由，要求她改購買Apple store點數卡，並持續催促交付保證金。過程中甚至出言恐嚇，揚言若李女未乖乖配合，將登門向其家人追討，並須支付高達200萬元的違約金。超商店員察覺李女神情與行為有異，通報警方。員警到場後檢視雙方對話紀錄，研判此為典型「網路交友詐騙」，立即勸阻女子停止交易。

警方說，此類詐騙常以交友為名，藉由「保證金」等名目誘使被害人購買點數卡或進行匯款，一旦得手便迅速失聯；若被害人遲疑，則進一步以恐嚇手段施壓，嚴重危害財產安全。李女在警方說明下才驚覺受騙，所幸店員及時協助並順利辦理退款，避免損失擴大。

台中一名女子網路交友受騙，到超商要購買點數交付，超商店員察覺異狀通報，警方迅速到場查證，成功攔阻詐騙。圖／警方提供
台中一名女子網路交友受騙，到超商要購買點數交付，超商店員察覺異狀通報，警方迅速到場查證，成功攔阻詐騙。圖／警方提供

超商 詐騙 台中

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