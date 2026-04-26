屏監作業導師淪詐團車手 遭判撤職、停止任用2年

原任職屏東監獄作業導師的嵇姓男子，於病假期間加入詐騙集團擔任車手，一審判刑11月，上訴二審後獲緩刑3年。法務部將嵇男移付懲戒，懲戒法院判撤職，並停止任用2年。

判決指出，嵇姓被付懲戒人自民國102年6月18日起任職法務部矯正署屏東監獄作業導師，於去年2月14日至7月18日，因車禍受傷及鬱症經機關核准請假，卻於同年6月加入詐騙集團擔任車手，並有6次面交紀錄，經手現金達新台幣375萬元。

根據判決，去年7月2日，嵇男欲向張姓被害人收取150萬元未遂，被警方逮捕送辦，橋頭地檢署起訴後，一審橋頭地方法院依詐欺取財未遂等罪判刑11月，案經上訴遭台灣高等法院高雄分院駁回，並宣告緩刑3年。

法務部將嵇男移付懲戒，懲戒法院審理時，他表示，因請假後收入銳減，且須負擔交通事故的賠償責任，因此於網路上找尋外送工作，以減輕經濟負擔並扶養近90歲老母，卻誤加入詐欺犯罪集團。他願與被害人和解，力求彌補，降低損害，已給付超過1/3賠償金，請求從輕量處減俸以下的處分。

合議庭審理後，審酌嵇男身為矯正機關公務員，竟未謹言慎行，加入詐欺犯罪集團，損害機關形象及政府信譽甚鉅，符合公務員懲戒法應受懲戒情形，因此於4月21日依法判撤職，並停止任用2年。本件可上訴。