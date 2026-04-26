詐騙 Debug！攻城獅攜手警局打詐 工程師化身玩家闖關抓詐騙

新竹縣曾為詐欺財損重災區，警察局長林建隆去年8月上任後積極打詐，今年3月單月財損降至9710.8萬元，1至3月並攔阻48件、金額5933萬餘元。為提升識詐能力，縣警局今舉辦「詐騙 Debug！反詐奇謀大會獅」，結合職籃新竹御嵿攻城獅，將常見詐騙手法轉化為大型實境桌遊闖關，助民眾精準識破騙局。

新竹縣警察局指出，本次活動最大亮點在於結合新竹縣獨有的「科技聚落」特色，以工程師最熟悉的「Debug（除錯）」概念為主軸，就像開發程式找出漏洞、修正錯誤一樣，民眾也需要具備看穿話術漏洞、辨識可疑訊息的能力。

現場由8支知名科技業工程師組成的隊伍展開對決，包含台積電、瑞昱半導體、遠東新世紀、台灣應材、欣興電子、敦陽科技、奕力科技、原相科技、全科科技、禪才科技、宜特科技等。參賽者限時內對於「假投資」、「假交友」、「色情應召詐財」、「釣魚簡訊」等詐騙關卡捉對廝殺。

此外，警察局長林建隆親自擔任終極關主，不僅拉升了比賽緊張感，更在互動中成功傳遞防詐核心價值，最終競賽結果由瑞昱半導體「RTK歌沐足？」奪下冠軍，敦陽科技「想匯款對不隊」與原相科技「原相科技環原真相反欺詐」分列二、三名。由球員梁瀚、徐小龍及啦啦隊成員霖霖、Queena、口水、張愛出席頒獎，賦予反詐活動如同運動賽事般的榮耀感。

林建隆強調，反詐工作為治安首要任務。今年3月新竹縣單月詐欺財損創新低，相較最高峰9.9億大幅減少90.2%，也是自2024年8月打詐儀錶板公布以來，首次降低至1億以下。

警方提醒，詐騙集團常以高獲利、高報酬、假冒官方或名人等投資話術包裝陷阱，誘使民眾提供個資、操作網銀、轉帳匯款或投資虛擬貨幣。近期更發現網路購物詐欺案件變多，民眾運用「7-11 賣貨便」或「全家好賣+」交易時，如遇對方謊稱尚未完成「實名認證」、「金流驗證」需聯繫客服處理異常交易，務必提高警覺。

新竹縣警察局長林建隆強調，反詐工作為治安首要任務。今年3月新竹縣單月詐欺財損創新低，相較最高峰9.9億大幅減少90.2%。記者黃羿馨／攝影

新竹縣警察局長林建隆親自擔任終極關主，不僅拉升了比賽緊張感，更在互動中成功傳遞防詐核心價值。記者黃羿馨／攝影

為提升識詐能力，新竹縣警察局今舉辦「詐騙 Debug！反詐奇謀大會獅」，將常見詐騙手法轉化為大型實境桌遊闖關，助民眾精準識破騙局。圖／新竹縣警察局提供