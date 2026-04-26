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女外送員走進台南東區壽司店騙走千元餐點 店家：首次遇到這種手法
台南市東區裕農路一間壽司店前晚發生陳姓女外送員到店內取走近1500元餐點後，疑似未在手機按下接受餐點鍵，將訂單轉單給其他外送員，騙走餐點離開；店家無奈報警，UBER EATS承諾將賠償餐費損失，警方則表示已查出陳女身分，將傳喚到案依業務侵占罪函送法辦。
據了解，陳姓女外送員前天晚間近7時頭戴外送平台安全帽走進該間餐廳，趁店內忙碌，向女店員表明單號，聲稱要取餐；店家核對單號後，將2碗海鮮丼飯、1份生魚片，價值近1500元的餐點交付，陳女離開後，隨後又有一名外送員前來取同一份餐點，店家才驚覺餐點被騙走。
業者無奈調閱監視器畫面報案，表示第一次遇到外送員以這種手法騙餐；轄區第一警分局指出，UBER平台有賠償壽司店損失，警方已循線查出涉案的陳女身分，將依業務侵占罪嫌通知她到案說明，並函送檢方偵辦。
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