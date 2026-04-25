疑遭「假移居」詐騙 台東警銀聯手攔阻近200萬元損

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期於門診，不斷被患者詢問網路販售藥品的資訊，一天至少有三名患者詢問，甚至有一人已經受騙購買，還將假藥帶到門診內。陳威明今受訪表示，該行為已經不只是詐財，更可能危及健康，形同「謀財害命」，看到這種情況令他非常痛心，將會把可疑產品送檢釐清成分，並委由檢方追查。

2026-04-24 18:35