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疑遭「假移居」詐騙 台東警銀聯手攔阻近200萬元損

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東警分局中興派出所日前成功攔阻一起疑似詐騙案件。員警陳昱如、曾韋皓、黃毓傑於巡邏勤務中，接獲富邦人壽台東分行通報，指有民眾疑遭遇詐騙，請求警方到場協助，警方隨即趕赴現場處理。

員警到場後發現，謝姓男子欲解除美金6萬元（約台幣192萬元）外幣定存，表示計畫前往越南生活，相關資訊係由平日出入的民俗館友人介紹。不過，行員察覺交易異常，除謝男無法提供該名友人的聯絡方式或具體身分外，亦計畫將全數美金兌換為越南盾，整體情形顯不尋常。

警方進一步查證時，謝男表示僅透過面對面交談取得資訊，並無任何通訊紀錄。警方指出，這類「無數位軌跡」情形，常見於詐騙集團為規避查緝所採手法，隨即向謝男說明常見的「假投資」、「假移居」詐騙模式，提醒切勿輕信來路不明資訊。

經員警與行員耐心勸說，並建議先向相關單位查證護照、簽證等資訊後再進行資金規劃，謝男最終決定暫不解除定存，成功避免可能損失。

警方呼籲，民眾如遇涉及大額資金、海外移居或投資規畫，務必提高警覺，應多方查證資訊來源，切勿輕信他人介紹；如有疑慮，可向金融機構或警方諮詢，共同守護財產安全。

台東警分局中興派出所日前成功攔阻一起疑似詐騙案件，保住民眾近200萬元財產。圖／台東警分局提供
台東警分局中興派出所日前成功攔阻一起疑似詐騙案件，保住民眾近200萬元財產。圖／台東警分局提供

詐騙集團 越南 富邦人壽

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