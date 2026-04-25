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台北榮總院長遭冒名賣藥 士檢火速分案偵辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期在門診，不斷被患者詢問網路上遭冒名的假藥，一天至少三名患者詢問，甚至有人已受騙購買，還將假藥帶到門診內，陳威明昨怒嗆詐團「謀財害命」，士林地檢署今指出，第一時間已分案偵辦，指派打詐及民生犯罪專組檢察官積極追查相關不法行為。

士檢今發新聞稿指出，近期有詐騙集團冒用台北榮民總醫院院長名義，透過網路散布不實醫療資訊並販售來源不明藥品，誤導民眾購買，引發社會關注，獲悉後已於昨日主動分案偵辦，指派打詐及民生犯罪專組檢察官積極追查相關不法行為。

士檢強調，針對冒用醫療名義、危害國人健康之詐騙行為，將全力壓制、從嚴究辦，以維護醫療體系信譽與社會秩序，並呼籲民眾，對於網路上標榜神奇療效之產品應提高警覺，切勿輕信購買；如發現疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或向檢警機關檢舉，共同築起防詐防線，守護全民財產與健康安全。

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期門診狂被患者詢問網路販售藥品的訊息，甚至有一位已經受騙購買，並將商品帶至院內。圖／北榮提供
骨科權威、台北榮總院長陳威明近期門診狂被患者詢問網路販售藥品的訊息，甚至有一位已經受騙購買，並將商品帶至院內。圖／北榮提供

詐騙集團 榮總 患者 檢察官 醫療資訊

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