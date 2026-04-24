快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

超商店員兼差當投資詐團車手 取款140萬元被判2年8月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

賴姓男子加入詐團當車手，到彰化縣鹿港鎮、伸港鄉分別拿取90萬元、50萬元，合計獲得2萬5千元報酬。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑2年8月。可上訴。

判決書指出，Telegram用戶名稱為「川普」、「牛魔王」、「羿后」、「賢秀」、「薛黎」等真實身分不詳等人，及LINE用戶名稱 「陳梓昕」、「孫慶龍」、「許芷怡」、「鑽石一號營業員」等人組成的詐欺集團，賴男（參與犯罪組織部分由桃園地檢署提起公訴）民國113年10月加入並當車手。

「陳梓昕」以LINE傳送「以後老師有任何其他操作都會先帶滿份額的同學操作，還有一些操作只有滿分額的學員才能操作」等文字訊息，吳姓被害人信以為真，約定交付現金投資。

賴男接獲「薛藜」指示到鹿港鎮向吳姓被害人拿90萬元儲值金，隨即到台中市某停車場，轉交給「賢秀」。「薛藜」見詐騙成功，派人發1萬5千元報酬給賴男。

伸港鄉林姓被害人觀看YouTube影片，點擊某投資股票影片下方的連結，先後加入「孫慶龍」、「許芷怡」LINE，並依指示註冊「鑽石一號」線上投資平台會員，和加入「鑽石一號營業員」LINE，林姓被害人誤信詐術，約定面交50萬元儲值金，賴男再接獲「薛藜」指示到伸港鄉取款，事後獲1萬元報酬。

彰化地方法院審酌，賴男不知循正當合法管道賺取生活所需，為詐團工作犯案，助長此類犯罪猖獗，行為實值嚴予非難，復考量審理中坦承全部犯行，但未與被害人達成和解的犯後態度，兼衡他自陳智識、在超商上班、薪資、家庭生活等一切情狀，並定應執行刑，

賴姓車手到彰化縣鹿港鎮、伸港鄉取款合計140萬元，彰化地方法院判處應執行有期徒刑2年8月。記者簡慧珍／攝影
賴姓車手到彰化縣鹿港鎮、伸港鄉取款合計140萬元，彰化地方法院判處應執行有期徒刑2年8月。記者簡慧珍／攝影

桃園地檢署 車手 詐欺

延伸閱讀

影／投資百萬3個月賺6000萬？境外詐騙台灣取款 被害人抵押房產損上億

影／高鐵站變成洗錢站！詐團犯罪新手法利用退票洗錢 被求重刑

「模範警察」替吸金集團狂撈數十億…主嫌判20年定讞 貪警也得入獄

假冒網紅詐騙上億元 主嫌揹6條通躲高雄汽旅落網

相關新聞

超商店員兼差當投資詐團車手 取款140萬元被判2年8月

賴姓男子加入詐團當車手，到彰化縣鹿港鎮、伸港鄉分別拿取90萬元、50萬元，合計獲得2萬5千元報酬。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑2年8月。可上訴。

1天3人問藥…北榮院長陳威明又被冒名賣藥 怒轟詐團「謀財害命」

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期於門診，不斷被患者詢問網路販售藥品的資訊，一天至少有三名患者詢問，甚至有一人已經受騙購買，還將假藥帶到門診內。陳威明今受訪表示，該行為已經不只是詐財，更可能危及健康，形同「謀財害命」，看到這種情況令他非常痛心，將會把可疑產品送檢釐清成分，並委由檢方追查。

影／黑幫車手無照闖紅燈撞死人 6案通緝組詐團騙41人獲利1.1億

許姓男子2年前遭黑幫吸收當車手，無照駕車在高市闖紅燈撞死超速也闖紅燈的機車騎士，許未到庭遭通緝，後又涉詐欺等5案通緝，竟和女友等27人假冒財金網紅「柴鼠兄弟」組詐團，詐騙全台41人，獲利1.1億元，刑事局電偵大隊逮許等28人，其中許和女友共6人遭收押。

影／高鐵站變成洗錢站！詐團犯罪新手法利用退票洗錢 被求重刑

詐團洗錢用新招！雲林地檢日前獲報指高鐵有異常退票情形，一次退動軏數萬元，即成立專案小組追求，發現原來是詐團在搞鬼。經縝密蒐證，調閱高鐵PNR訂票系統資料再與台新銀行金流交叉比對分析，成功還原整體犯罪脈絡，原來詐團利用跨站臨櫃退票洗錢取得現金，逮捕林姓主嫌等5人，今天起訴並求重刑。

內控失靈 行外開戶未把關 等同放水

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示經理、襄理，替多間人頭公司「行外開戶」，更不顧公司資本僅廿萬元，未踐行KYC（認識你的客戶）程序，就將轉帳額度調到最高兩千萬元，辦案人員說，把關等同放水，相當離譜。

內鬼護航 台中商銀爆詐團洗錢36億

萬里開發公司董事長洪岳鵬參與詐騙、賭博集團，吸收台中商銀四家分行四名經理、兩名襄理，利用其主管身分幫洪男名下人頭公司開戶、調高轉帳額度，抑或護航不通報警示帳戶，洗錢高達卅六億元，檢方昨依違反銀行法、組織與洗錢罪起訴七人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。