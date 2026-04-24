超商店員兼差當投資詐團車手 取款140萬元被判2年8月

賴姓男子加入詐團當車手，到彰化縣鹿港鎮、伸港鄉分別拿取90萬元、50萬元，合計獲得2萬5千元報酬。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑2年8月。可上訴。

判決書指出，Telegram用戶名稱為「川普」、「牛魔王」、「羿后」、「賢秀」、「薛黎」等真實身分不詳等人，及LINE用戶名稱 「陳梓昕」、「孫慶龍」、「許芷怡」、「鑽石一號營業員」等人組成的詐欺集團，賴男（參與犯罪組織部分由桃園地檢署提起公訴）民國113年10月加入並當車手。

「陳梓昕」以LINE傳送「以後老師有任何其他操作都會先帶滿份額的同學操作，還有一些操作只有滿分額的學員才能操作」等文字訊息，吳姓被害人信以為真，約定交付現金投資。

賴男接獲「薛藜」指示到鹿港鎮向吳姓被害人拿90萬元儲值金，隨即到台中市某停車場，轉交給「賢秀」。「薛藜」見詐騙成功，派人發1萬5千元報酬給賴男。

伸港鄉林姓被害人觀看YouTube影片，點擊某投資股票影片下方的連結，先後加入「孫慶龍」、「許芷怡」LINE，並依指示註冊「鑽石一號」線上投資平台會員，和加入「鑽石一號營業員」LINE，林姓被害人誤信詐術，約定面交50萬元儲值金，賴男再接獲「薛藜」指示到伸港鄉取款，事後獲1萬元報酬。

彰化地方法院審酌，賴男不知循正當合法管道賺取生活所需，為詐團工作犯案，助長此類犯罪猖獗，行為實值嚴予非難，復考量審理中坦承全部犯行，但未與被害人達成和解的犯後態度，兼衡他自陳智識、在超商上班、薪資、家庭生活等一切情狀，並定應執行刑，