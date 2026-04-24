快訊

先前才因減肥過度當場昏倒 泫雅「胖到變形」嚇壞網友

醫界首例！眼皮塞滿近千顆眼結石 電競國手眼角膜受損被迫禁賽

聽新聞
0:00 / 0:00

1天3人問藥…北榮院長陳威明又被冒名賣藥 怒轟詐團「謀財害命」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期於門診，不斷被患者詢問網路販售藥品的資訊，一天至少有三名患者詢問，甚至有一人已經受騙購買，還將假藥帶到門診內。陳威明今受訪表示，該行為已經不只是詐財，更可能危及健康，形同「謀財害命」，看到這種情況令他非常痛心，將會把可疑產品送檢釐清成分，並委由檢方追查。

「我真的很難過，好幾天都睡不著」陳威明說，當有患者拿著網路盜用他肖像賣的假藥來到診間時，「我真的非常心痛」，光是昨天一天就有三名患者於診間來問「院長賣的藥」，其中一人還直接把商品帶來診間。

陳威明說，自己被冒名詐騙應該超過一百多起，詐團運用的手法也日益精細，除了會盜用他的名號，還運用他過去於媒體上發言的聲音，進行模擬再製，真實度愈來愈高，也讓更多人誤信，他真的有在代言產品賣藥。他強調，他以及北榮的任何一位醫師都不會推銷或販售任何醫藥產品，只要打著「北榮」的名號，肯定是假的，千萬不要購買。

而他形容，詐騙就像打地鼠，這邊打了另一邊又會冒出來，且許多IP都是來自境外，網路上濫用他肖像兜售的藥品成分不明，吃下肚後會產生什麼樣的副作用、或是否有重金屬都不得而知，販售這些藥品的人全都是在「害命」，為了避免更多人受害，他身為院長一定要勇敢站出來提告。

陳威明感謝法務部、數位發展部、警政署及調查局這段時間的積極協助，使多數詐騙廣告得以及時下架。然而詐騙集團仍持續變換手法行騙，令人防不勝防。若能在政府努力之外，結合民眾力量共同防詐，成效將更為即時且顯著。建議民眾在網路上發現疑似詐騙內容時，可主動留言提醒「這是詐騙，請勿上當」，以避免他人受害，同時也可以協助立即通報。

對於已購買相關產品的民眾，也呼籲勇於報案，讓檢調單位得以依法追查不法來源，遏止詐騙行為，將不法之徒繩之以法。北榮再次提醒，藥品使用應經專業醫師或藥師諮詢，切勿輕信網路誇大宣傳，以免不僅損失金錢，還可能危害健康，甚至延誤就醫時機。

最後再次重申，北榮任何醫師不會推銷或販售任何商品，敬請民眾提高警覺。如果您看到相關廣告，請務必提高警覺。懇請大家不要購買、不要點擊、立即向平台舉報或撥打165 反詐騙專線，同時也可以立即通報調查局臺北市調查處02-27328888專線電話。

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期門診狂被患者詢問網路販售藥品的訊息，甚至有一位已經受騙購買，並將商品帶至院內。圖／北榮提供
骨科權威、台北榮總院長陳威明近期門診狂被患者詢問網路販售藥品的訊息，甚至有一位已經受騙購買，並將商品帶至院內。圖／北榮提供

詐騙 患者 醫師 藥品

延伸閱讀

內壢阿伯發財夢碎！聽從詐團指示買黃金投資 警銀苦勸他打消念頭

動物用藥爭議燒向大樹 董座親上火線：反對飼主奔波取藥、盼配套到位

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

洪孟楷倡鞭刑打詐 韓國瑜：亂世用重典 深受感動

相關新聞

1天3人問藥…北榮院長陳威明又被冒名賣藥 怒轟詐團「謀財害命」

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期於門診，不斷被患者詢問網路販售藥品的資訊，一天至少有三名患者詢問，甚至有一人已經受騙購買，還將假藥帶到門診內。陳威明今受訪表示，該行為已經不只是詐財，更可能危及健康，形同「謀財害命」，看到這種情況令他非常痛心，將會把可疑產品送檢釐清成分，並委由檢方追查。

影／黑幫車手無照闖紅燈撞死人 6案通緝組詐團騙41人獲利1.1億

許姓男子2年前遭黑幫吸收當車手，無照駕車在高市闖紅燈撞死超速也闖紅燈的機車騎士，許未到庭遭通緝，後又涉詐欺等5案通緝，竟和女友等27人假冒財金網紅「柴鼠兄弟」組詐團，詐騙全台41人，獲利1.1億元，刑事局電偵大隊逮許等28人，其中許和女友共6人遭收押。

影／高鐵站變成洗錢站！詐團犯罪新手法利用退票洗錢 被求重刑

詐團洗錢用新招！雲林地檢日前獲報指高鐵有異常退票情形，一次退動軏數萬元，即成立專案小組追求，發現原來是詐團在搞鬼。經縝密蒐證，調閱高鐵PNR訂票系統資料再與台新銀行金流交叉比對分析，成功還原整體犯罪脈絡，原來詐團利用跨站臨櫃退票洗錢取得現金，逮捕林姓主嫌等5人，今天起訴並求重刑。

內控失靈 行外開戶未把關 等同放水

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示經理、襄理，替多間人頭公司「行外開戶」，更不顧公司資本僅廿萬元，未踐行KYC（認識你的客戶）程序，就將轉帳額度調到最高兩千萬元，辦案人員說，把關等同放水，相當離譜。

內鬼護航 台中商銀爆詐團洗錢36億

萬里開發公司董事長洪岳鵬參與詐騙、賭博集團，吸收台中商銀四家分行四名經理、兩名襄理，利用其主管身分幫洪男名下人頭公司開戶、調高轉帳額度，抑或護航不通報警示帳戶，洗錢高達卅六億元，檢方昨依違反銀行法、組織與洗錢罪起訴七人。

辯「洪董大客戶」台中銀爆內鬼洗錢36億…沒KYC就給最高2千萬轉帳額

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示4名經理、2名襄理，替他名下人頭公司採「行外開戶」，更不顧人頭公司資本僅20萬元，未踐行KYC程序就將轉帳額度調到最高2000萬元，洗錢逾高達36億元，有經理辯稱洪是公司「大客戶」，很相信他才幫開戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。