1天3人問藥…北榮院長陳威明又被冒名賣藥 怒轟詐團「謀財害命」

骨科權威、台北榮總院長陳威明近期於門診，不斷被患者詢問網路販售藥品的資訊，一天至少有三名患者詢問，甚至有一人已經受騙購買，還將假藥帶到門診內。陳威明今受訪表示，該行為已經不只是詐財，更可能危及健康，形同「謀財害命」，看到這種情況令他非常痛心，將會把可疑產品送檢釐清成分，並委由檢方追查。

「我真的很難過，好幾天都睡不著」陳威明說，當有患者拿著網路盜用他肖像賣的假藥來到診間時，「我真的非常心痛」，光是昨天一天就有三名患者於診間來問「院長賣的藥」，其中一人還直接把商品帶來診間。

陳威明說，自己被冒名詐騙應該超過一百多起，詐團運用的手法也日益精細，除了會盜用他的名號，還運用他過去於媒體上發言的聲音，進行模擬再製，真實度愈來愈高，也讓更多人誤信，他真的有在代言產品賣藥。他強調，他以及北榮的任何一位醫師都不會推銷或販售任何醫藥產品，只要打著「北榮」的名號，肯定是假的，千萬不要購買。

而他形容，詐騙就像打地鼠，這邊打了另一邊又會冒出來，且許多IP都是來自境外，網路上濫用他肖像兜售的藥品成分不明，吃下肚後會產生什麼樣的副作用、或是否有重金屬都不得而知，販售這些藥品的人全都是在「害命」，為了避免更多人受害，他身為院長一定要勇敢站出來提告。

陳威明感謝法務部、數位發展部、警政署及調查局這段時間的積極協助，使多數詐騙廣告得以及時下架。然而詐騙集團仍持續變換手法行騙，令人防不勝防。若能在政府努力之外，結合民眾力量共同防詐，成效將更為即時且顯著。建議民眾在網路上發現疑似詐騙內容時，可主動留言提醒「這是詐騙，請勿上當」，以避免他人受害，同時也可以協助立即通報。

對於已購買相關產品的民眾，也呼籲勇於報案，讓檢調單位得以依法追查不法來源，遏止詐騙行為，將不法之徒繩之以法。北榮再次提醒，藥品使用應經專業醫師或藥師諮詢，切勿輕信網路誇大宣傳，以免不僅損失金錢，還可能危害健康，甚至延誤就醫時機。

最後再次重申，北榮任何醫師不會推銷或販售任何商品，敬請民眾提高警覺。如果您看到相關廣告，請務必提高警覺。懇請大家不要購買、不要點擊、立即向平台舉報或撥打165 反詐騙專線，同時也可以立即通報調查局臺北市調查處02-27328888專線電話。