2幫派合設詐騙車手洗錢集團 刑事局逮22嫌送辦

刑事局破獲竹聯幫及北聯幫合作成立的詐騙車手洗錢集團，由北聯幫成員找外籍人士及未成年當車手，竹聯幫成員擔任收款並把詐騙贓款利用虛擬貨幣轉至境外，共逮22人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵九大隊副大隊長李奇勳說，去年6月破獲1起暴力組織案，發現背後與幫派詐騙利益分配不均有關，組專案小組追查，掌握以竹聯幫分子謝姓男子為首集團涉重嫌。

刑事局發現，竹聯幫29歲謝姓男子與北聯幫26歲胡姓男子合作成立詐騙車手洗錢集團，採跨幫派、多層級的分工模式，利用幫派合作製造偵查斷點。

警方說，胡姓男子擔任前線指揮角色，負責招攬外籍人士以短期觀光名義來台從事非法活動，並吸收教唆未成年少年擔任詐騙集團車手提領贓款。

警方發現，胡姓男子取得車手提供贓款，再交給竹聯幫成員協助轉移非法資金，透過多層斷點把詐騙不法所得兌換成虛擬貨幣匯至境外，以隱匿不法金流規避查緝，並發現竹聯幫成員由主嫌謝姓男子負責指揮調度。

刑事局專案小組分別於去年10月及12月進行查緝，逮捕胡姓男子等2名核心幹部及成員共12人，查扣現金新台幣143萬餘元、標榜幫派牌匾、毒品等物；後續並分批前往各地逮捕涉案幫派成員。

警方說，主嫌謝姓男子在首波行動後逃亡柬埔寨避風頭，其實被專案小組掌握動向，趁謝男今年春節期間返台時逮捕到案。警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，把謝姓男子等22人移送士林地檢署偵辦。