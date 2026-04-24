聽新聞
0:00 / 0:00
2幫派合設詐騙車手洗錢集團 刑事局逮22嫌送辦
刑事局破獲竹聯幫及北聯幫合作成立的詐騙車手洗錢集團，由北聯幫成員找外籍人士及未成年當車手，竹聯幫成員擔任收款並把詐騙贓款利用虛擬貨幣轉至境外，共逮22人送辦。
刑事局今天召開破案記者會，偵九大隊副大隊長李奇勳說，去年6月破獲1起暴力組織案，發現背後與幫派詐騙利益分配不均有關，組專案小組追查，掌握以竹聯幫分子謝姓男子為首集團涉重嫌。
刑事局發現，竹聯幫29歲謝姓男子與北聯幫26歲胡姓男子合作成立詐騙車手洗錢集團，採跨幫派、多層級的分工模式，利用幫派合作製造偵查斷點。
警方說，胡姓男子擔任前線指揮角色，負責招攬外籍人士以短期觀光名義來台從事非法活動，並吸收教唆未成年少年擔任詐騙集團車手提領贓款。
警方發現，胡姓男子取得車手提供贓款，再交給竹聯幫成員協助轉移非法資金，透過多層斷點把詐騙不法所得兌換成虛擬貨幣匯至境外，以隱匿不法金流規避查緝，並發現竹聯幫成員由主嫌謝姓男子負責指揮調度。
刑事局專案小組分別於去年10月及12月進行查緝，逮捕胡姓男子等2名核心幹部及成員共12人，查扣現金新台幣143萬餘元、標榜幫派牌匾、毒品等物；後續並分批前往各地逮捕涉案幫派成員。
警方說，主嫌謝姓男子在首波行動後逃亡柬埔寨避風頭，其實被專案小組掌握動向，趁謝男今年春節期間返台時逮捕到案。警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，把謝姓男子等22人移送士林地檢署偵辦。
刑事局表示，幫派已與詐騙犯罪深度結合，利用網路社群散布高薪、免經驗、短期工作等口號吸引民眾，或利用青少年涉世未深、警覺心不足，利用幫派吸收淪為詐騙集團共犯。民眾發現可疑狀況，可撥165專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。