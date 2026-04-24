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假冒網紅詐騙上億元 主嫌揹6條通躲高雄汽旅落網

中央社／ 高雄24日電

身揹6條通緝的許姓主嫌組成詐騙集團，假冒網紅誘騙民眾投資，吸金上億元。刑事局電偵隊發動6波搜索陸續逮捕許男等28人，全案依組織犯罪條例、洗錢等罪移送橋檢偵辦。

內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊第三隊日前接獲情資，有詐騙集團假冒財金網紅「柴鼠兄弟」，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，慫恿被害人進入「鴻景投資」、「愚果投資」等假投資網站，或下載「利富e行動」、「鴻景國際」、「天合國際」等假App進行股票與期貨投資。警方粗估受害人數達41人，財損金額高達新台幣1億1000多萬元。

刑事局電信偵查大隊經報請橋頭地檢署指揮偵辦，與高雄市政府警察局仁武分局、三民二分局、少年隊，以及台南市政府警察局新營分局、屏東縣警察局東港分局等單位共組專案小組。經分析相關通信紀錄後發現，集團成員具有竹聯幫明仁會及地方角頭勢力背景，並吸收未成年車手向被害人取款。

專案小組自去年2月至今年2月間，共發動6波搜索與拘提勤務。陸續在高雄、台南市等地，查獲控盤首腦、水房幹部、車手頭、收簿手及車手等共28人。其中，許姓主嫌身揹毒品、詐欺、洗錢、兒少性剝削、過失致死等6案通緝，逃亡期間躲藏於高雄市仁武區汽車旅館，最終與其女友一同遭警方緝獲到案。

全案共查獲104張提款卡、現金160萬元、智慧型手機、筆記型電腦及讀卡機等贓證物。全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

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