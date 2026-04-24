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資安院示警「先養後殺」社群詐騙手法 建議3方向防堵

中央社／ 台北24日電

同好社群已成詐騙新戰場，資安院示警，從「拉人進場」到「最後一殺」的詐騙劇本反覆出現，民眾應將「活動/社團＋加LINE/加好友」視為高風險組合並提高警覺，公部門則可強化與平台業者的合作機制，提升整體防堵效能。

根據最新一期資安週報，資安院指出，同好社群已成詐騙新戰場，案例觸及宗教、運動、素食、公益等領域。詐騙者先透過私訊邀請加好友、再拉進群組，甚至要求填寫問卷；表面上是調查生活方式，實際是藉此蒐集職業、收入、家庭狀況與聯絡方式，評估「可下手程度」，再逐步導向理財與投資話題。

資安院表示，這整套從「拉人進場」到「最後一殺」的劇本，已在投資和愛情詐騙案件中反覆驗證。現在這些劇本已不再只是披上浪漫愛情與暴利投資的外衣，而是轉向民眾以為最安全的「興趣社團」與「善行社群」。

資安院提醒，首先，對一般民眾來說，最實用的第一步是把「活動/社團＋加 LINE/加好友」視為高風險組合，若遇到活動貼文要求LINE ID或私訊加陌生帳號，應視為警訊。一旦對話涉及投資、金錢或匯款，更需提高警覺，並透過官方網站或165反詐騙專線查證。

資安院強調，金額較大的投資，應僅透過合法金融機構與監理機關核准的平台進行，且任何強調「內圈群組」、「私下機會」、「不要對外說」的投資邀約，均屬高風險情境。

資安院指出，其次，社群管理者應事先訂定規範，可於社團簡介或置頂貼文中明確列出原則，如「禁止推銷投資產品與借貸」、「不討論代收、代付或代開帳戶」，以提升成員對金流議題的敏感度。同時也應鼓勵成員主動提問，並提供匿名回報管道，通報可疑帳號。

資安院表示，第三，公部門可強化與事實查核組織及平台業者的合作機制，讓「發現新型態、快速警示、即時下架」成為常態流程，而不是每次都從個案開始。

資安院指出，當個人提高警覺並落實查證、社群建立防詐文化、平台與相關機關能及早偵測異常模式時，「先養後殺」這類長期培養信任的詐騙手法，將較難在日常社群中持續運作。

資安

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