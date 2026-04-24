影／黑幫車手無照闖紅燈撞死人 6案通緝組詐團騙41人獲利1.1億

許姓男子2年前遭黑幫吸收當車手，無照駕車在高市闖紅燈撞死超速也闖紅燈的機車騎士，許未到庭遭通緝，後又涉詐欺等5案通緝，竟和女友等27人假冒財金網紅「柴鼠兄弟」組詐團，詐騙全台41人，獲利1.1億元，刑事局電偵大隊逮許等28人，其中許和女友共6人遭收押。

刑事局電偵大隊第三隊警方日前接獲情資，指有詐欺集團假冒財金網紅「柴鼠兄弟」向民眾誆稱保證獲利、穩賺不賠等話術，慫恿被害人進入名為「鴻景」、「愚果」等投資公司，教導下載假APP利富e行動、鴻景國際、天合國際，投資股票、期貨等商品。

該詐團從2024年9月至去年2月粗估詐騙全台年齡40歲至60歲共計41名被害人，財損金額逾1億1000萬，其中一名從事自由業的48歲北市黃姓男子遭詐近1900萬，警方組專案小組並報請橋頭地檢署檢察官劉維哲指揮偵辦。

警方分析車行及通信紀錄，發現該詐團成員有竹聯幫明仁會及地方角頭勢力，吸收未成年車手向被害人取款，追查發現主嫌許姓男子（25歲）曾於2024年3月11日凌晨無照駕車於高市鳥松區文前路左轉中正路時，闖紅燈撞上超速也闖紅燈的莊姓機車騎士，導致莊送醫不治。

許男被依過失致死罪起訴後，因未到橋院開庭同年11月遭通緝，後許男因涉及毒品、詐欺、洗錢、兒少性剝削等案，共身背6案通緝身分。

警方掌握許男和朱姓女友（27歲）常落腳於仁武區汽車旅館，另有共犯藏匿於台南市，去年2月至今年2月發動6波搜索，共逮獲許男在內的21男7女等從事控盤首腦、水房幹部、車手頭、收簿手、車手等共28，起獲104張提款卡、現金160萬、手機、筆電、讀卡機等物。

警詢後，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪，將許等28人移送橋頭地檢署偵辦，其中許和女友朱女等5男1女遭收押。

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刑事局電偵大隊第三隊警方破獲涉及過失致死等6案通緝的許姓男子組成的詐團，逮28人、起出起獲104張提款卡、現金160萬（如圖）等物。記者石秀華／翻攝