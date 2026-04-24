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影／高鐵站變成洗錢站！詐團犯罪新手法利用退票洗錢 被求重刑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

詐團洗錢用新招！雲林地檢日前獲報指高鐵有異常退票情形，一次退動軏數萬元，即成立專案小組追求，發現原來是詐團在搞鬼。經縝密蒐證，調閱高鐵PNR訂票系統資料再與台新銀行金流交叉比對分析，成功還原整體犯罪脈絡，原來詐團利用跨站臨櫃退票洗錢取得現金，逮捕林姓主嫌等5人，今天起訴並求重刑。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮刑事局偵六大隊、彰化員林分局組成專案小組深入追查，發現該詐團自民國114年6月21日起透過Instagram、臉書社群媒體散布中獎通知、網購實名認證及兌換人民幣等訊息，誘使劉姓等8名被害人陷於錯誤，並詐團依指示以「台灣PAY」付款。

檢方說，被害人所支付款項並非用於稅金或驗證用途，卻被以林姓男子等人的名義，轉為支付訂購高鐵長程商務艙的車票。嗣後，3名林姓集團成員，依林姓和賴姓主嫌指示，分別到雲林、苗栗、板橋、桃園、台中等高鐵站，臨櫃辦理退票以換取現金，共計換取26萬元，藉由多點分散方式製造金流斷點，企圖掩飾及隱匿犯罪所得來源。

檢察官發現利用這種結合交通運輸系統與支付工具的洗錢模式，手法新穎且透過跨縣市流動操作，大幅增加檢警追查難度。

辦案人員發現，該集團一開始還想利用「購買機票再退票」方式洗錢，但考量機場據點少且安檢與身分查驗嚴密，若頻繁退票容易被察覺，因此才改採據點密集、進出人流大的高鐵站作為洗錢場域，設計與組織的確很縝密。

但再縝密的設計仍破功，檢警調閱高鐵PNR訂票系統資料並與台新銀行金流交叉比對分析，成功還原整體犯罪脈絡，進而逮捕林姓（男，23歲）、賴姓（男，19歲）為首，及3名林姓男子共5人所組成的詐欺及洗錢集團，全安偵查終結，今天依詐欺取財罪及洗錢防制法起訴。

檢察官認為該犯罪成員正值青年，成員均只19至23歲，具謀生能力卻不思正途，嚴重破壞社會信賴及金融秩序，建請法院從重量刑，以資儆懲。

因詐團利用高鐵購票及退票系統，順利利用退票進行洗錢。記者蔡維斌／翻攝
因詐團利用高鐵購票及退票系統，順利利用退票進行洗錢。記者蔡維斌／翻攝

詐團成員利用退票在高鐵站臨櫃順利取得現金藉以洗錢，但仍被檢察查獲，一逮捕五人並起訴求重刑。記者蔡維斌／翻攝
詐團成員利用退票在高鐵站臨櫃順利取得現金藉以洗錢，但仍被檢察查獲，一逮捕五人並起訴求重刑。記者蔡維斌／翻攝

因詐團連續多次多量退票，也引起高鐵站人員懷疑，經舉報報追求後，成功破獲洗錢集團。記者蔡維斌／翻攝
因詐團連續多次多量退票，也引起高鐵站人員懷疑，經舉報報追求後，成功破獲洗錢集團。記者蔡維斌／翻攝

因詐團連續多次多量退票，也引起高鐵站人員懷疑，經舉報報追求後，成功破獲洗錢集團。記者蔡維斌／翻攝
因詐團連續多次多量退票，也引起高鐵站人員懷疑，經舉報報追求後，成功破獲洗錢集團。記者蔡維斌／翻攝

詐團 高鐵 洗錢

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