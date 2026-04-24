快訊

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

台女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

聽新聞
0:00 / 0:00

新北警強力掃蕩網拍詐騙 打詐奏效案件數、財損數雙降

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今年適逢日本知名遊戲30周年，帶動卡牌市場熱潮，也成為詐騙集團鎖定目標。不法分子透過Facebook、Instagram等社群平台，以「團購熱門卡牌」行騙，「販售演唱會門票」亦為高發手法，誘使民眾匯款後即失聯，造成財產損失。

新北市警局透過165反詐騙平台大數據分析，迅速掌握詐騙手法，經跨單位比對與科技偵查，成功鎖定犯嫌，今年1至3月間配合警政署執行專案強力掃蕩，共查獲135件、逮捕137人，有效瓦解詐騙集團運作鏈結，展現打擊網拍詐欺具體成效。

警方指出，在持續強化「預警、阻詐、查緝」策略下，新北市整體詐欺防制已發揮顯著效果，今年第一季詐欺案件6431件，較114年同期7082件減少651件，下降9.19％；財產損失減少約6.24億元，下降14.82％，展現新北警方打詐策略已成功抑制詐騙犯罪發展趨勢，並有效守護民眾財產安全。

新北市刑大強調，未來將持續強化打擊詐騙集團源頭與金流追查，全面提升打詐效能，打造更安全的生活環境。同時呼籲廣大市民，進行網路購物或社群交易時，若遇到價格異常低廉、要求私下匯款、催促付款保留商品、提供不明取票序號或刻意規避平台機制等情形，應提高警覺。購買熱門商品應優先透過具保障之正式平台或採面交方式，並審慎查核賣家資訊；如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防制詐欺犯罪。

日本知名遊戲30周年，帶動卡牌市場熱潮，卻也成為詐騙集團以「團購熱門卡牌」鎖定行騙目標。記者王長鼎／翻攝
日本知名遊戲30周年，帶動卡牌市場熱潮，卻也成為詐騙集團以「團購熱門卡牌」鎖定行騙目標。記者王長鼎／翻攝

新北警方今年1至3月間配合警政署執行強力掃蕩網拍詐騙專案，打詐奏效案件數、財損數均雙降 。記者王長鼎／翻攝
新北警方今年1至3月間配合警政署執行強力掃蕩網拍詐騙專案，打詐奏效案件數、財損數均雙降 。記者王長鼎／翻攝

日本知名遊戲30周年，帶動卡牌市場熱潮，卻也成為詐騙集團以「團購熱門卡牌」鎖定行騙目標。記者王長鼎／翻攝
日本知名遊戲30周年，帶動卡牌市場熱潮，卻也成為詐騙集團以「團購熱門卡牌」鎖定行騙目標。記者王長鼎／翻攝

日本 詐騙集團

延伸閱讀

內壢阿伯發財夢碎！聽從詐團指示買黃金投資 警銀苦勸他打消念頭

大義滅親！國中生檢舉父母沉迷毒品…雲林警逮1毒販

台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

詐團偽稱研發挖礦加速器吸金 刑事局逮12嫌

相關新聞

影／高鐵站變成洗錢站！詐團犯罪新手法利用退票洗錢 被求重刑

詐團洗錢用新招！雲林地檢日前獲報指高鐵有異常退票情形，一次退動軏數萬元，即成立專案小組追求，發現原來是詐團在搞鬼。經縝密蒐證，調閱高鐵PNR訂票系統資料再與台新銀行金流交叉比對分析，成功還原整體犯罪脈絡，原來詐團利用跨站臨櫃退票洗錢取得現金，逮捕林姓主嫌等5人，今天起訴並求重刑。

影／黑幫車手無照闖紅燈撞死人 6案通緝組詐團騙41人獲利1.1億

許姓男子2年前遭黑幫吸收當車手，無照駕車在高市闖紅燈撞死超速也闖紅燈的機車騎士，許未到庭遭通緝，後又涉詐欺等5案通緝，竟和女友等27人假冒財金網紅「柴鼠兄弟」組詐團，詐騙全台41人，獲利1.1億元，刑事局電偵大隊逮許等28人，其中許和女友共6人遭收押。

內控失靈 行外開戶未把關 等同放水

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示經理、襄理，替多間人頭公司「行外開戶」，更不顧公司資本僅廿萬元，未踐行KYC（認識你的客戶）程序，就將轉帳額度調到最高兩千萬元，辦案人員說，把關等同放水，相當離譜。

內鬼護航 台中商銀爆詐團洗錢36億

萬里開發公司董事長洪岳鵬參與詐騙、賭博集團，吸收台中商銀四家分行四名經理、兩名襄理，利用其主管身分幫洪男名下人頭公司開戶、調高轉帳額度，抑或護航不通報警示帳戶，洗錢高達卅六億元，檢方昨依違反銀行法、組織與洗錢罪起訴七人。

辯「洪董大客戶」台中銀爆內鬼洗錢36億…沒KYC就給最高2千萬轉帳額

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示4名經理、2名襄理，替他名下人頭公司採「行外開戶」，更不顧人頭公司資本僅20萬元，未踐行KYC程序就將轉帳額度調到最高2000萬元，洗錢逾高達36億元，有經理辯稱洪是公司「大客戶」，很相信他才幫開戶。

影／詐團搞職前訓練 車手持「教學用」假鈔面交收水手 雙雙被逮

詐團搞職前訓練，陳姓車手日前在新北市持150萬元假鈔及收據面交上游呂姓收水手，中和員警巡邏眼尖發現可疑雙雙被逮。警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。