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新北警強力掃蕩網拍詐騙 打詐奏效案件數、財損數雙降
今年適逢日本知名遊戲30周年，帶動卡牌市場熱潮，也成為詐騙集團鎖定目標。不法分子透過Facebook、Instagram等社群平台，以「團購熱門卡牌」行騙，「販售演唱會門票」亦為高發手法，誘使民眾匯款後即失聯，造成財產損失。
新北市警局透過165反詐騙平台大數據分析，迅速掌握詐騙手法，經跨單位比對與科技偵查，成功鎖定犯嫌，今年1至3月間配合警政署執行專案強力掃蕩，共查獲135件、逮捕137人，有效瓦解詐騙集團運作鏈結，展現打擊網拍詐欺具體成效。
警方指出，在持續強化「預警、阻詐、查緝」策略下，新北市整體詐欺防制已發揮顯著效果，今年第一季詐欺案件6431件，較114年同期7082件減少651件，下降9.19％；財產損失減少約6.24億元，下降14.82％，展現新北警方打詐策略已成功抑制詐騙犯罪發展趨勢，並有效守護民眾財產安全。
新北市刑大強調，未來將持續強化打擊詐騙集團源頭與金流追查，全面提升打詐效能，打造更安全的生活環境。同時呼籲廣大市民，進行網路購物或社群交易時，若遇到價格異常低廉、要求私下匯款、催促付款保留商品、提供不明取票序號或刻意規避平台機制等情形，應提高警覺。購買熱門商品應優先透過具保障之正式平台或採面交方式，並審慎查核賣家資訊；如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防制詐欺犯罪。
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