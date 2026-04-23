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中市警圍捕詐團車手 開槍制伏衝撞拒捕嫌犯法辦

中央社／ 台中23日電

刑事局與台中警方今天晚間在台中市區追緝詐騙集團呂姓車手時，遭對方開車衝撞後逃逸，員警持續尾隨追緝，過程中開1槍成功攔停車輛，順利將呂嫌逮捕，警詢後將依法送辦。

台中市警局烏日分局今天表示，烏日警分局與刑事警察局電信偵查大隊，及台中市警局刑事警察大隊等單位偵辦詐騙集團案，今天晚間6時多掌握涉案的呂姓車手行蹤。

專案小組先於台中市區執行攔截時，遭呂男開車衝撞偵防車，警方一路尾隨追緝，於台74線快速道路東向西屯地下道前，實施攔截圍捕，過程中員警使用槍械射擊1發，順利逮捕呂男。

警方表示，現場無人員受傷，並於車內查扣相關證物，全案警詢後依詐欺等罪嫌，將呂男移送台灣台中地方檢察署偵辦。

警察 刑事局 車手 詐騙集團

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