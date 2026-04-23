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內壢阿伯發財夢碎！聽從詐團指示買黃金投資 警銀苦勸他打消念頭

桃園電子報／ 桃園電子報

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網友稱以黃金來投資穩賺不賠，陳男深信不疑，前往銀行準備買黃金。圖：讀者提供

桃園內壢一名63歲陳姓男子日前透過LINE認識不明人士，對方聲稱以黃金來投資穩賺不賠，陳男深信不疑，昨(22)日上午9時49分許前往銀行，依對方指示準備購買價值約300萬元的黃金，所幸行員察覺有異，及時通報中壢警分局員警到場關心，在警銀苦勸之下，陳男總算知道自己被騙，打消投資念頭。

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內壢派出所員警與銀行主管、行員一同耐心向男子分析詐騙手法，成功讓男子醒悟，當場打消交易念頭，守住辛苦積蓄。圖：讀者提供

內壢派出所說明，昨日上午接獲銀行通報有疑似詐騙案件，正在巡邏的巡佐劉光勳、警員方研翔、邱俊凱立即趕赴現場關心。根據警方了解，陳男於LINE接觸到自稱有投資管道的不明人士，對方以穩賺不賠為由誘導投資，並指示購買等值約300萬元之黃金進行交易。警方一聽就知道是詐騙，與銀行主管、行員一同耐心向男子分析詐騙手法，成功讓男子醒悟，當場打消交易念頭，守住辛苦積蓄。

中壢分局長林鼎泰表示，詐騙集團常以「高報酬、低風險」投資為誘因，要求民眾以購買黃金、虛擬貨幣等方式交付款項，藉此規避查緝。呼籲民眾面對來路不明投資訊息務必提高警覺，切勿輕信網路陌生人指示，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，共同防範詐騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：內壢阿伯發財夢碎！聽從詐團指示買黃金投資 警銀苦勸他打消念頭

詐騙集團 黃金 中壢

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