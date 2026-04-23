農漁會信用部114年攔詐逾1.5億元 單筆最高750萬

台中市霧峰警分局為宣導防詐意識，警分局長陳啟明特別帶上了他的愛犬「王子」一起上陣，以「汪」主播擬人上線。陳啟明提醒，帶上愛犬只是吸引大家目光，還是真心希望大家能提高警覺防詐，保護好自己的錢財，也才能過好生活。

2026-04-23 09:16