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農漁會信用部114年攔詐逾1.5億元 單筆最高750萬
農業部農業金融署今天表示，農漁會信用部114年攔阻詐騙逾新台幣1.5億元，單筆攔阻最高金額750萬元。
農金署發布新聞稿，為降低詐欺風險，農漁業信用部配合內政部警政署等單位，全力遏阻詐騙案件，要求所有農漁會信用部櫃檯人員，發現疑似遭詐騙情形時，立即通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪。
農金署表示，依內政部警政署統計，114年有119家農漁會信用部，經由通報成功攔阻244件詐騙案件，攔阻金額1億5946萬元；攔阻總金額達百萬元以上有40家，以台中市大里區農會1741萬元居冠，其次是新北市中和地區農會1130萬元，彰化縣鹿港鎮農會1123萬元排第3。
農金署指出，通報詐騙件數最多的是新北市中和地區農會14件；攔阻金額最多的縣市是台中市2921萬元；攔阻案件數最多縣市為新北市38件；單筆攔阻最高金額為台中市大里區農會750萬元。
農金署表示，114年成功攔阻案例有多起屬假投資詐騙，多半是民眾誤信投資可穩賺不賠、投資越多賺越多等詐騙話術，依詐騙集團指示欲臨櫃提領大筆現金，均經信用部櫃員主動關懷後察覺可疑，耐心分析及解說，並即時通知員警到場協助處理，成功攔阻被害人交付財物。
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