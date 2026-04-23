辯「洪董大客戶」台中銀爆內鬼洗錢36億…沒KYC就給最高2千萬轉帳額

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示4名經理、2名襄理，替他名下人頭公司採「行外開戶」，更不顧人頭公司資本僅20萬元，未踐行KYC程序就將轉帳額度調到最高2000萬元，洗錢逾高達36億元，有經理辯稱洪是公司「大客戶」，很相信他才幫開戶。

台中地檢三波搜索萬里開發公司，及台中銀潭子、北屯、中正及頭份分行，查出洪參與博弈、詐騙集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系，拉攏、勾結台中銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理及陳姓襄理、北屯分行姚姓經理及蘇姓襄理加入。

檢調查，洪岳鵬（46歲）以佳德實業、潮流企業社公司名義，找上潭子分行張姓經理（58歲），向其聲稱旗下有知名網紅從事直播帶貨，月營收可觀，張男明知2公司資本額僅20萬元，每月營收未達100萬元，逕自核准公司帳戶、網路銀行，每日FXML非約定轉帳額度高達2000萬元。

檢方訊時，洪否認犯行，辯稱他的朋友經營網路帶貨，請他介紹熟識的銀行幫開戶，自己才連絡張姓經理，自己僅是順水人情幫忙。

張姓經理說，洪是他2016年認識的客戶，其從事土地整合開發，洪前後也幫介紹不少知名、正派經營的客戶，給他「做了不少業績」因此相當信任他。

檢方質疑，佳德、潮流公司資本僅20萬元，從開戶至被查獲金流有各2.1億元、3.8億元，交易金額遠超資本規模且顯不相當，更是從不同帳戶跨行密集轉入，幾秒內又用網銀大量轉出，是高度異常交易模式，為何卻隱匿不報？

張則稱，他沒盡到通報總行責任，但自認洪帶來的客戶沒問題，經瞭解網拍業務認為帳戶這樣進出合理；另名陳姓襄理也坦言「洪是他們公司大客戶」，很相信其從事網拍事業，也行員直呼洪男為「洪董」。

台中銀證稱，佳德、潮流公司是張姓經理「主動招募」客戶，分行經理也有開戶權限，但主動招募客戶必須熟識本人，若經介紹也應聯徵查詢，且一開戶立即給最高2000萬元轉帳額度，顯不合理。

檢方也發現，包括張男在內經理、襄理，多僅透過洪男口頭介紹，卻未實際調查開戶公司背景，沒有落實KYC（Know Your Customer，了解你的客戶）程序，就冒然幫開戶、設定最高轉帳額。

檢方清查，洪男實際從事菲律賓跨國博業，卻以網路交易、電商銷售等掩飾不法資金流動，目前雖未發現洪與6名經理、襄理間對價關係，但仍認其等為共犯，今依銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌起訴7人。

其中洪男、張姓及莊姓經理聲押獲准，黃姓、姚姓經理各1000萬元、600萬元交保，蘇姓襄理50萬元交保，陳姓襄理請回。

檢調查扣洪男名下賓士邁巴赫名車。圖／調查局提供