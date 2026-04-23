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影／詐團搞職前訓練 車手持「教學用」假鈔面交收水手 雙雙被逮
詐團搞職前訓練，陳姓車手日前在新北市持150萬元假鈔及收據面交上游呂姓收水手，中和員警巡邏眼尖發現可疑雙雙被逮。警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市中和警分局錦和派出所員警本月20日下午1時許巡邏行經中和區錦和路，發現陳姓男子（18歲）在路口徘徊形跡可疑便上前盤查，發現陳竟攜帶2捆現金共150萬元，經仔細檢視，發現僅上下各1張為千元真鈔共4000元，其餘則是印有「教學用」字樣的假鈔。
經查，陳男為詐團以假求職名義吸收擔任車手，被逮當天才依詐團指示，在台中面交取得150萬元假鈔及面交用收據與合約書，隨即乘高鐵北上再改搭計程車到中和指定地點上繳，但無法交代假鈔來源及去向。
員警盤查陳男後，在附近發現詐團收水手呂姓男子（18歲）手持詐騙面交用收據，並正與詐團人員聯絡中，遭警方逮捕並搜出面交用收據與陳男所攜帶相同，警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦，訊後責付。
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