匯款170萬裝潢！小資族控訴遭詐騙…家庭四壁 女兒被迫紙箱寫作業

又爆裝潢糾紛。新北市中和區一對小資夫妻今出面控訴，去年貸款170多萬元委託業者裝潢，直至今年2月遷入新屋，竟發現室內油漆斑駁、廁所漏水，連最基本冷氣、家電與家具都未進場，形同家徒四壁，女兒下課只能在紙箱上寫作業，屋主痛批業者是裝潢詐騙慣犯。

屋主吳先生及太太今在市議員張維倩陪同下，控訴裝潢業去年6月收取訂金後，僅提供報價單與AI生成的法式風格模擬圖，自7月起又以訂購家具頻頻催促匯款，他於9月向家人借款將170萬元全數匯給業者。

屋主說，他發現新屋裝潢不斷延宕，業者甚至以木工師傅車禍等藉口拖延，因舊家租約到期，今年2月搬到新屋，卻發現廁所漏水、電線裸露，衣櫃連門都沒有，經第三方水電師傅檢測發現電線亂接，恐引發爆炸，更讓人氣憤是要求業者提供訂貨明細，反遭業者惡言相向，對方還提出要加收「監工費」等要求。

屋主太太說，他們只是普通上班族，女兒才讀小學，看著孩子在紙箱上寫作業，真的心如刀割，他們只希望業者能退款。

遭控訴的業者今反駁稱是屋主拒絕讓施工團隊進場施工，貨品都已訂製卻無法進入，屋主付了錢他的東西也訂製了卻說不要，甚至屋主要求要看師傅工資、每筆採購證明等這種不合理的要求，他感到莫名其妙，現已造成他名譽上的損害，一切就靜待司法處理。

新北市消保官鍾佳儒表示，經了解業者是合法存續的公司登記，將會協助屋主召開協商會議，針對承攬工程是繼續履約或解約，也呼籲消費者訂立室內裝修契約時，不宜事先全額付款，應分階段付款。

屋主控訴裝潢業者以AI生成圖作成的室內設計圖，但室內屋況卻是品質低劣。

屋主控訴裝潢業者以AI生成圖作成的法式風格室內設計圖，但室內屋況卻是品質低劣。記者林媛玲／攝影

市議員張維倩稱民眾向她陳情指找來的裝潢業者施工不良，房間內的電線裸露，引發環境隱憂。記者林媛玲／攝影