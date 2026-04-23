臉書假女友騙喊急需醫藥費 行員報警阻中年大叔匯款

中年覓第二春小心網路騙局！苗栗縣一名目前單身謝姓中年男子，尋覓第二春，透過臉書認識女網友，雙方隔空談情建立信任關係不久，近日對方以身體不適、急需醫藥費為由，向謝男請求金錢援助，謝男前往銀行匯款1萬7000元時，幸行員察覺有異報警，戳破騙局成功阻止匯款。

竹南警分局指出，日前接獲轄區第一銀行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙欲進行匯款，請求警方到場協助，警方隨即趕赴現場處理，成功攔阻匯款，保住民眾財產。

經警方了解，54歲謝姓男子透過臉書認識女網友，後續再以通訊軟體聯繫並逐漸建立信任關係，該名女網友隨後以身體不適、急需醫藥費為由，向謝男請求金錢援助，並要求匯款1萬7000元至其帳戶。

謝男依指示前往銀行辦理匯款時，行員發現是「境外帳戶」懷疑是詐騙集團設局，隨即通報警方到場處理，經耐心勸說後，謝男驚覺受騙，當場取消匯款；竹南分局副分局長王木風今天上午特別頒發感謝狀為，表揚行員機警阻詐作為。

警方提醒，詐騙集團常透過社群平台建立情感關係後，再以急難救助、醫療費用等理由要求匯款，是「假交友、真詐財」的詐團老梗，民眾應提高警覺，切勿輕信網路陌生人的說詞，如遇類似情形，應多方查證，或撥打165反詐騙專線或110報案求證，以守護自身財產安全。

竹南分局副分局長王木風今天上午特別頒發感謝狀為，表揚行員機警阻詐作為。圖／警方提供