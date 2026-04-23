快訊

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

北港進香少了一味！紅龜粿阿嬤辭世 香燈腳淚憶：再也吃不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

臉書假女友騙喊急需醫藥費 行員報警阻中年大叔匯款

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

中年覓第二春小心網路騙局！苗栗縣一名目前單身謝姓中年男子，尋覓第二春，透過臉書認識女網友，雙方隔空談情建立信任關係不久，近日對方以身體不適、急需醫藥費為由，向謝男請求金錢援助，謝男前往銀行匯款1萬7000元時，幸行員察覺有異報警，戳破騙局成功阻止匯款。

竹南警分局指出，日前接獲轄區第一銀行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙欲進行匯款，請求警方到場協助，警方隨即趕赴現場處理，成功攔阻匯款，保住民眾財產。

經警方了解，54歲謝姓男子透過臉書認識女網友，後續再以通訊軟體聯繫並逐漸建立信任關係，該名女網友隨後以身體不適、急需醫藥費為由，向謝男請求金錢援助，並要求匯款1萬7000元至其帳戶。

謝男依指示前往銀行辦理匯款時，行員發現是「境外帳戶」懷疑是詐騙集團設局，隨即通報警方到場處理，經耐心勸說後，謝男驚覺受騙，當場取消匯款；竹南分局副分局長王木風今天上午特別頒發感謝狀為，表揚行員機警阻詐作為。

警方提醒，詐騙集團常透過社群平台建立情感關係後，再以急難救助、醫療費用等理由要求匯款，是「假交友、真詐財」的詐團老梗，民眾應提高警覺，切勿輕信網路陌生人的說詞，如遇類似情形，應多方查證，或撥打165反詐騙專線或110報案求證，以守護自身財產安全。

竹南分局副分局長王木風今天上午特別頒發感謝狀為，表揚行員機警阻詐作為。圖／警方提供
竹南分局副分局長王木風今天上午特別頒發感謝狀為，表揚行員機警阻詐作為。圖／警方提供

謝男依指示前往銀行辦理匯款時，行員發現是「境外帳戶」懷疑是詐騙集團設局，隨即通報警方到場處理，阻止匯款。圖／警方提供
謝男依指示前往銀行辦理匯款時，行員發現是「境外帳戶」懷疑是詐騙集團設局，隨即通報警方到場處理，阻止匯款。圖／警方提供

第一銀行 詐騙集團 苗栗縣

延伸閱讀

假投資易衍生虛幣犯罪 議員、律師籲防網路陷阱

誆國際原油波動有賺頭詐財 女誤信投資損2百餘萬

虛幣搶案成新興犯罪　刑事局：與假投資詐騙有關

詐團偽稱研發挖礦加速器吸金 刑事局逮12嫌

相關新聞

台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。

臉書假女友騙喊急需醫藥費 行員報警阻中年大叔匯款

中年覓第二春小心網路騙局！苗栗縣一名目前單身謝姓中年男子，尋覓第二春，透過臉書認識女網友，雙方隔空談情建立信任關係不久，近日對方以身體不適、急需醫藥費為由，向謝男請求金錢援助，謝男前往銀行匯款1萬7000元時，幸行員察覺有異報警，戳破騙局成功阻止匯款。

銀行經理被買通！「免留影開戶」成詐團金庫 調查局瓦解36億洗錢鏈

中部一家萬X開發洪姓負責人為首的詐欺洗錢集團，竟勾結台中商業銀行四家分行的高層主管，利用虛設行號開設人頭帳戶，並透過調高轉帳限額、規避異常申報等手段，掩飾非法博弈及詐騙所得；法務部調查局航業調查處成立專案小組初步清查，偵破該集團洗錢總金額高達36億4000萬餘元，已依法查扣價值約2億6910萬元的資產，依違反刑法組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪男及銀行主管等多人移送檢方偵辦起訴。

中市霧峰警分局防詐出大招！警分局長愛犬「王子」上陣

台中市霧峰警分局為宣導防詐意識，警分局長陳啟明特別帶上了他的愛犬「王子」一起上陣，以「汪」主播擬人上線。陳啟明提醒，帶上愛犬只是吸引大家目光，還是真心希望大家能提高警覺防詐，保護好自己的錢財，也才能過好生活。

「挖礦加速器」賺大錢？刑事局逮12人詐團

刑事警察局偵查第七大隊近日查獲境外吸金集團，嫌犯以「BitHarvest（幣得）」項目為名，由35歲蔡姓主嫌在台籌組「BTO團隊」，透過IG、Threads、YouTube等社群軟體大肆宣傳吸金...

假大甲媽贈結緣品真詐騙 彰化女子差點被騙1.3萬元點數卡

大甲鎮瀾宮媽祖正進行9天8夜遶境活動，詐騙集團「蹭熱度」，彰化警分局日前接獲超商通報，成功攔阻一名女子因誤信網路「贈送結緣品」活動，差點被騙走1萬3000元的遊戲儲值點數，提醒民眾注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。