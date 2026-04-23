銀行經理被買通！「免留影開戶」成詐團金庫 調查局瓦解36億洗錢鏈

中部一家萬X開發洪姓負責人為首的詐欺洗錢集團，竟勾結台中商業銀行四家分行的高層主管，利用虛設行號開設人頭帳戶，並透過調高轉帳限額、規避異常申報等手段，掩飾非法博弈及詐騙所得；法務部調查局航業調查處成立專案小組初步清查，偵破該集團洗錢總金額高達36億4000萬餘元，已依法查扣價值約2億6910萬元的資產，依違反刑法組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪男及銀行主管等多人移送檢方偵辦起訴。

調查局航調處指出，這起重大金融洗錢案於去年12月接獲情資後，報請台中地檢署檢察官黃裕峯、楊凱婷指揮，動員包含航調處台中站、高雄站、台中市調查處、中機站及中市刑大等單位組成專案小組，於今年3月間發動搜索，成功瓦解該內外勾結的洗錢鏈。

專案小組調查發現，集團洪姓負責人為隱匿詐欺及線上博弈的不法所得，買通台中商銀潭子、北屯、中正及頭份等四家分行的經理級主管；要求這些行庫主管涉嫌違反作業規定，幫助集團以佳X、潮X等12家虛設企業社名義開設帳戶，甚至大開方便之門，允許在行外開戶且不留存影像照片。

為了加速贓款轉移，涉案銀行主管更違規調高帳戶的鉅額轉帳額度，並包庇延遲向主管機關申報異常交易；協助該集團藉此將不法所得迅速匯入這12家虛設行號帳戶，隨即利用網路銀行密集轉出，層層洗錢以隱匿資金去向；調查局航調處表示，目前已聲請查扣洪男等人名下的不動產、銀行存款、股票及多部名車，總計金額逾2.6億元。

航調處並強調，依「洗錢防制法」，金融機構對於一定金額（現行規定為新台幣50萬元）以上的現金交易，或符合可疑特徵的轉帳行為，負有向調查局洗錢防制處申報的義務；但銀行高層主管勾結犯罪集團從事洗錢，嚴重擾亂國內金融秩序，重創民眾對金融機構把關的信心；未來將持續促請金融機構落實「認識客戶（KYC）」及交易審核措施，並確實申報可疑交易，嚴防虛設行號成為洗錢溫床。

今年3月調查局航調處專案人員前往台中銀行潭子分行執行搜索。圖／航調處提供

調查局航調處專案人員今年3月前往台中銀行潭子分行執行搜索，現場查扣詐欺集團洪男不法所得名車一部

。圖／航調處提供