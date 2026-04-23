台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。

台中銀4月1日即發布重訊，公告調查局至分行對員工搜索、訊問，依法配合調查程，對公司財務業務無影響。

台中地檢表示，全案由檢察官黃裕峯、楊凱婷，指揮中檢支援中心檢察事務、調查局及警方等組成專案小組，前後三波對萬○開發公司，及台中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產2億6910萬4989元。

檢方查，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。

檢方指出，由洪男指示台中銀分行襄理、經理等6人，利用其等身為銀行主管身分，自2024年9月、10月間，至2025年4月間，濫用職權使佳○實業社等12家無實際經營的虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度。

檢方查出，銀行主管等於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形，或就算已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易等方式，使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用以上帳戶。

檢方統計，詐團等得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元，搜索後將洪男、張男，及頭份分行莊姓經理等3人聲押獲准，今依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢，及組織等罪嫌起訴7人。

檢調查扣洪男名下賓士邁巴赫名車。圖／調查局提供