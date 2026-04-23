快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。

台中銀4月1日即發布重訊，公告調查局至分行對員工搜索、訊問，依法配合調查程，對公司財務業務無影響。

台中地檢表示，全案由檢察官黃裕峯、楊凱婷，指揮中檢支援中心檢察事務、調查局及警方等組成專案小組，前後三波對萬○開發公司，及台中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產2億6910萬4989元。

檢方查，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。

檢方指出，由洪男指示台中銀分行襄理、經理等6人，利用其等身為銀行主管身分，自2024年9月、10月間，至2025年4月間，濫用職權使佳○實業社等12家無實際經營的虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度。

檢方查出，銀行主管等於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形，或就算已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易等方式，使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用以上帳戶。

檢方統計，詐團等得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元，搜索後將洪男、張男，及頭份分行莊姓經理等3人聲押獲准，今依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢，及組織等罪嫌起訴7人。

檢調查扣洪男名下賓士邁巴赫名車。圖／調查局提供
檢調查扣洪男名下賓士邁巴赫名車。圖／調查局提供

檢調搜索台中銀分行。圖／調查局提供
檢調搜索台中銀分行。圖／調查局提供

銀行法 台中商業銀行 萬里 台中銀 詐騙集團

延伸閱讀

北市科技公司暗助泰越賭博網站 第三方支付洗錢182億涉詐

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

影／投資百萬3個月賺6000萬？境外詐騙台灣取款 被害人抵押房產損上億

生技公司董事長涉詐貸1.3億 管理部處長50萬交保

相關新聞

台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元

台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。

銀行經理被買通！「免留影開戶」成詐團金庫 調查局瓦解36億洗錢鏈

中部一家萬X開發洪姓負責人為首的詐欺洗錢集團，竟勾結台中商業銀行四家分行的高層主管，利用虛設行號開設人頭帳戶，並透過調高轉帳限額、規避異常申報等手段，掩飾非法博弈及詐騙所得；法務部調查局航業調查處成立專案小組初步清查，偵破該集團洗錢總金額高達36億4000萬餘元，已依法查扣價值約2億6910萬元的資產，依違反刑法組織犯罪、詐欺及洗錢等罪，將洪男及銀行主管等多人移送檢方偵辦起訴。

中市霧峰警分局防詐出大招！警分局長愛犬「王子」上陣

台中市霧峰警分局為宣導防詐意識，警分局長陳啟明特別帶上了他的愛犬「王子」一起上陣，以「汪」主播擬人上線。陳啟明提醒，帶上愛犬只是吸引大家目光，還是真心希望大家能提高警覺防詐，保護好自己的錢財，也才能過好生活。

「挖礦加速器」賺大錢？刑事局逮12人詐團

刑事警察局偵查第七大隊近日查獲境外吸金集團，嫌犯以「BitHarvest（幣得）」項目為名，由35歲蔡姓主嫌在台籌組「BTO團隊」，透過IG、Threads、YouTube等社群軟體大肆宣傳吸金...

假大甲媽贈結緣品真詐騙 彰化女子差點被騙1.3萬元點數卡

大甲鎮瀾宮媽祖正進行9天8夜遶境活動，詐騙集團「蹭熱度」，彰化警分局日前接獲超商通報，成功攔阻一名女子因誤信網路「贈送結緣品」活動，差點被騙走1萬3000元的遊戲儲值點數，提醒民眾注意。

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

台中市黃姓男子曾任詐騙集團車手，去年初時組團，在南投縣租賃民宿，身穿大陸公安制服，以「港澳同胞內地通行證」遭盜用為由，詐騙香港民眾，至少百人受害，損失超過3000萬元，檢警去年底查出黃已轉移陣地至台中北屯、南屯的透天厝，前往攻堅抓人，涉案共犯還將制服、打火機丟出陽台，企圖滅證，檢方近日偵結，依詐欺等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。