中市霧峰警分局防詐出大招！警分局長愛犬「王子」上陣

台中市霧峰警分局為宣導防詐意識，警分局長陳啟明特別帶上了他的愛犬「王子」一起上陣，以「汪」主播擬人上線。陳啟明提醒，帶上愛犬只是吸引大家目光，還是真心希望大家能提高警覺防詐，保護好自己的錢財，也才能過好生活。

警分局人員說，陳啟明家在新竹，在霧峰服務平日只有愛犬為伴，公餘閒暇時，牽著愛犬散步是他最愛的享受，也是抒解壓力的方法。為了警分局要拍宣導短片，陳啟明不惜帶著愛狗上陣。「王子」穿上了特製迷你警服，還果真有不同的主播氣勢，希望利用「反差萌」吸引更多年輕族群與長輩關注反詐議題。

陳啟明說，詐騙集團經常利用網路買賣名義誘騙被害人至ATM操作「網銀設定」或「無卡提款」若對方要求民眾提供「無卡提款序號」或「QR Code」，百分之百就是詐騙陷阱，切勿依照指示操作。

他也特別向超商從業人員喊話，若在店內發現民眾邊看手機邊操作ATM，且神情慌張或頻繁翻看手機訊息，極有可能是詐騙被害人。請店員第一時間撥打110報警，警方將立即派員前往查證，透過警民合作阻斷詐騙集團的提款管道。

台中市霧峰警分局為宣導防詐意識，警分局長陳啟明特別帶上了他的愛犬「王子」一起上陣，以「汪」主播擬人上線。圖／警方提供