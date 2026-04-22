「挖礦加速器」賺大錢？刑事局逮12人詐團

刑事警察局偵查第七大隊近日查獲境外吸金集團，嫌犯以「BitHarvest（幣得）」項目為名，由35歲蔡姓主嫌在台籌組「BTO團隊」，透過IG、Threads、YouTube等社群軟體大肆宣傳吸金，警方指出，蔡嫌等人偽稱研發出革命性「挖礦加速器」，但其實只是USB接口的空殼裝置，「挖礦加速器」編造技術由「以太坊核心團隊成員」開發，在馬來西亞申請專利，更由「馬來西亞拿督」操盤布局。

為營造專業形象，蔡嫌等人設計名為「BitBull（幣牛）」礦工造型吉祥物，象徵挖礦事業牛市長紅，並頻繁在商辦、豪宅舉辦線下說明會及豪華旅遊；同步推出「BTH幣」與「MONO冷錢包」APP，對外宣稱已建立「自有幣、自有鏈」的完整生態圈。

但警方查出，所謂的「Bitharvest鏈」實則為後臺控制的「單節點帳本」，挖礦數量僅為網頁與APP前端的數字遊戲，根本不是事實。民眾誤以為「挖礦加速器」能賺取被動獲利投入鉅額資金，但最終血本無歸，目前已知被害人至少10餘人，損失超過數百萬元。

刑事局與雙北、台中警方合作，長期布線蒐證，見時機成熟發動搜索，今年2月同步在台北市、新北市、桃園市及台中市等地拘提主嫌、幹部及銷售業務等12人到案，警方搜索時，主嫌還在召開說明會，對多名民眾編造致富的幻夢。警方查扣大量用來洗腦的文宣、贈品及賓士豪車等不法證物。全案依涉犯詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

刑事局呼籲，詐騙集團多利用「幣圈科技」、「專業術語」及「名人背書」包裝假投資項目，遇標榜「保證獲利、高報酬」，務必提高警覺。民眾如有購買「挖礦加速器」、「BTH」，可備妥對話紀錄、轉帳資料或交易紀錄等相關資料，就近前往警察機關完成報案，維護自身權益。

蔡嫌等人偽稱研發出挖礦加速器，欺騙民眾拿錢投資。記者廖炳棋／翻攝