快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

「挖礦加速器」賺大錢？刑事局逮12人詐團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局偵查第七大隊近日查獲境外吸金集團，嫌犯以「BitHarvest（幣得）」項目為名，由35歲蔡姓主嫌在台籌組「BTO團隊」，透過IG、Threads、YouTube等社群軟體大肆宣傳吸金，警方指出，蔡嫌等人偽稱研發出革命性「挖礦加速器」，但其實只是USB接口的空殼裝置，「挖礦加速器」編造技術由「以太坊核心團隊成員」開發，在馬來西亞申請專利，更由「馬來西亞拿督」操盤布局。

為營造專業形象，蔡嫌等人設計名為「BitBull（幣牛）」礦工造型吉祥物，象徵挖礦事業牛市長紅，並頻繁在商辦、豪宅舉辦線下說明會及豪華旅遊；同步推出「BTH幣」與「MONO冷錢包」APP，對外宣稱已建立「自有幣、自有鏈」的完整生態圈。

但警方查出，所謂的「Bitharvest鏈」實則為後臺控制的「單節點帳本」，挖礦數量僅為網頁與APP前端的數字遊戲，根本不是事實。民眾誤以為「挖礦加速器」能賺取被動獲利投入鉅額資金，但最終血本無歸，目前已知被害人至少10餘人，損失超過數百萬元。

刑事局與雙北、台中警方合作，長期布線蒐證，見時機成熟發動搜索，今年2月同步在台北市、新北市、桃園市及台中市等地拘提主嫌、幹部及銷售業務等12人到案，警方搜索時，主嫌還在召開說明會，對多名民眾編造致富的幻夢。警方查扣大量用來洗腦的文宣、贈品及賓士豪車等不法證物。全案依涉犯詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送偵辦。

刑事局呼籲，詐騙集團多利用「幣圈科技」、「專業術語」及「名人背書」包裝假投資項目，遇標榜「保證獲利、高報酬」，務必提高警覺。民眾如有購買「挖礦加速器」、「BTH」，可備妥對話紀錄、轉帳資料或交易紀錄等相關資料，就近前往警察機關完成報案，維護自身權益。

蔡嫌等人偽稱研發出挖礦加速器，欺騙民眾拿錢投資。記者廖炳棋／翻攝
蔡嫌等人偽稱研發出挖礦加速器，欺騙民眾拿錢投資。記者廖炳棋／翻攝

蔡嫌等人偽稱研發出挖礦加速器，欺騙民眾拿錢投資。記者廖炳棋／翻攝
蔡嫌等人偽稱研發出挖礦加速器，欺騙民眾拿錢投資。記者廖炳棋／翻攝

馬來西亞 被害人 刑事局 詐騙 比特幣

延伸閱讀

詐團偽稱研發挖礦加速器吸金 刑事局逮12嫌

北市科技公司暗助泰越賭博網站 第三方支付洗錢182億涉詐

虛擬貨幣搶案 士林警再逮4嫌並破毒品分裝場

誆國際原油波動有賺頭詐財 女誤信投資損2百餘萬

相關新聞

「挖礦加速器」賺大錢？刑事局逮12人詐團

刑事警察局偵查第七大隊近日查獲境外吸金集團，嫌犯以「BitHarvest（幣得）」項目為名，由35歲蔡姓主嫌在台籌組「BTO團隊」，透過IG、Threads、YouTube等社群軟體大肆宣傳吸金...

假大甲媽贈結緣品真詐騙 彰化女子差點被騙1.3萬元點數卡

大甲鎮瀾宮媽祖正進行9天8夜遶境活動，詐騙集團「蹭熱度」，彰化警分局日前接獲超商通報，成功攔阻一名女子因誤信網路「贈送結緣品」活動，差點被騙走1萬3000元的遊戲儲值點數，提醒民眾注意。

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

台中市黃姓男子曾任詐騙集團車手，去年初時組團，在南投縣租賃民宿，身穿大陸公安制服，以「港澳同胞內地通行證」遭盜用為由，詐騙香港民眾，至少百人受害，損失超過3000萬元，檢警去年底查出黃已轉移陣地至台中北屯、南屯的透天厝，前往攻堅抓人，涉案共犯還將制服、打火機丟出陽台，企圖滅證，檢方近日偵結，依詐欺等罪起訴。

假酒商騙投資威士忌稱保證獲利「吸金7千萬」 操盤手清晨50萬交保

長綸、立綸國際企業被控假借品酒會名義，誆稱可大量輸入威士忌，要民眾加入「威士忌投資」，年息高達12%至18%，並鼓吹投資者簽署「委賣酒品分潤契約」，再用房地產投資、認購特別股方式，吸金逾7千萬元，台北地檢署昨天搜索約談操盤者李孟麒等4人到案，訊後依違反銀行法罪命李男50萬交保、限制出境出海、並配戴電子手環。

2企業假威士忌投資吸金7千萬 檢調搜索約談負責人與營運長

長綸、立綸國際企業公司涉以品酒會宣稱「威士忌投資」，不僅謊稱年息高達12%至18%，還主打保證保本，與投資者簽署「委賣酒品分潤契約」，又以房地產投資、認購特別股，4年共吸金逾7千萬元。台北地檢署今指揮調查局搜索、約談時任李姓負責人等4人。

疑鑽平台系統漏洞騙餐 中年外送員遭警查緝到案

新北市樹林區日前發生一起某外送平台外送員，疑似利用系統漏洞私吞餐點，樹林警分局獲報後，主動介入查訪並調閱相關監視器釐清，稍早通知現年47 歲的涉案王姓外送員到案說明，詢後被依詐欺函送檢方偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。