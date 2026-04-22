詐團偽稱研發挖礦加速器吸金 刑事局逮12嫌

以蔡男為首的詐欺、吸金集團，在多個社群網站偽稱研發出「幣得」挖礦加速器，頻繁舉辦線下說明會及豪華旅遊，誘騙民眾注金投資，刑事局長期偵蒐，拘提蔡男等12嫌送辦。

警政署刑事局下午舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長林漢隆表示，日前接獲民眾報案，連同警方掌握幣圈資訊，發現有境外吸金集團以「BitHarvest（幣得）」項目為名，透過友人牽線蔡男在台籌組「BTO團隊」，透過網路社群IG、Threads、YouTube宣傳，誘騙民眾投資。

刑事局與台北市警察局、新北市警察局和台中市警察局共組專案小組偵辦，經長期布線蒐證發現，蔡男等嫌自民國113年3月起對外偽稱研發出革命性「挖礦加速器」，但實為USB接口的空殼裝置，並編造技術是由「以太坊核心團隊成員」開發、於馬來西亞申請專利，並由「馬來西亞拿督」操盤布局。

為營造專業形象，該集團還設計名為「BitBull（幣牛）」的礦工造型吉祥物，象徵挖礦事業牛市長紅，並頻繁舉辦線下說明會及豪華旅遊，誘騙民眾信以為真、注金投資。

此外，該集團同步推出「BTH幣」與「MONO冷錢包」APP，集團成員對外宣稱已建立「自有幣、自有鏈」的完整生態圈，但所謂「Bitharvest鏈」實則為犯嫌後台控制的帳本，網頁與APP前端的挖礦數量都是犯嫌自行憑空所捏造。

警方初步掌握，已有10名被害人報案，稱誤信「挖礦加速器」能賺取被動獲利，便投入鉅額資金，導致血本無歸，總財損已知超過新台幣500萬元；其中，北市1名退休女子因此財損上百萬元。

專案小組見時機成熟，2月2日同步在雙北、桃園市及台中市等地發動搜索行動，當場拘提有詐欺、洗錢紀錄的主嫌蔡男、幹部洪男、業務謝男和行政張女等12嫌到案，蔡男當時還正在現場召開說明會對多名民眾編造致富幻夢。

同時，警方也查扣到虛假「挖礦加速器」USB裝置、BitBull（幣牛）吉祥物公仔，以及大量精裝文宣、贈品及保時捷豪車等贓證物。

專案小組研判，此案被害規模龐大，應有數百人，呼籲民眾若有購買「挖礦加速器」、「BTH」，可備妥對話紀錄、轉帳資料或交易紀錄等相關資料，就近前往警察機關完成報案，以維護自身權益。

全案詢後依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移送新北地檢署偵辦，其中蔡男、洪男遭羈押，其餘犯嫌分以3萬至10萬元不等金額交保。

刑事局呼籲，詐騙集團多利用「幣圈科技」、「專業術語」及「名人背書」包裝假投資項目，遇標榜「保證獲利、高報酬」，請民眾務必提高警覺。