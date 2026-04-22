假大甲媽贈結緣品真詐騙 彰化女子差點被騙1.3萬元點數卡

大甲鎮瀾宮媽祖正進行9天8夜遶境活動，詐騙集團「蹭熱度」，彰化警分局日前接獲超商通報，成功攔阻一名女子因誤信網路「贈送結緣品」活動，差點被騙走1萬3000元的遊戲儲值點數，提醒民眾注意。

彰化分局泰和派出所警員紀廷諺、黃新展日前巡邏時，接獲彰化市某便利商店店員通報，稱有民眾欲購買1萬3000元Apple點數卡，在詢問用途時，卻支支吾吾，疑似遭詐騙，他們立即趕往處理。

經員警了解，因蔡姓女子平時與弟弟一起玩手遊，需要大量購買遊戲儲值點數，經員警詳細詢問後，才表示在網路上看到有「大甲媽祖結緣品」的活動，隨即與對方聯繫，對方要求她先購買點數卡進行實名認證，才會將結緣品寄送給她。

員警檢視蔡女的手機通訊內容後，判定蔡女確實遭到網路詐騙，並解釋是常見的詐騙手法，蔡女才恍然大悟，未失金。

警方表示，近期進香活動頻繁，吸引了不少善信及民眾的關注，詐騙集團往往會趁這些宗教活動的熱潮，冒用宗教或文化活動的名義進行詐騙，民眾需更加警覺，若遇到類似情況，應立即向警方報案或詢問身邊的朋友，避免金錢與個人資訊遭受損失。