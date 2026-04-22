影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

台中市黃姓男子曾任詐騙集團車手，去年初時組團，在南投縣租賃民宿，身穿大陸公安制服，以「港澳同胞內地通行證」遭盜用為由，詐騙香港民眾，至少百人受害，損失超過3000萬元，檢警去年底查出黃已轉移陣地至台中北屯、南屯的透天厝，前往攻堅抓人，涉案共犯還將制服、打火機丟出陽台，企圖滅證，檢方近日偵結，依詐欺等罪起訴。

台中市黃姓男子等人的詐騙集團，身穿大陸公安制服，詐騙香港民眾，檢警去年出動特警攻堅抓人，涉案共犯還將制服、打火機丟出陽台，企圖滅證。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打三隊在去年初獲報，有不明人士租賃南投縣一間民宿後，足不出戶長達一個多月，形跡可疑，警方展開調查後，不明人士即轉往台中市北屯、南屯區的透天厝。

中打三隊報請台中地檢署賓股檢察官指揮後，與台中市刑大一隊、台中市第一、第四、第五警分局共辦後，查出涉案的黃姓男子（35歲）承租兩處透天厝，在據點穿著大陸公安制服，假冒對岸執法人員。

黃男組織以第一線、第二線及第三線機手分工，竄改大陸地區派出所門號，用AI視訊假冒檢察官及公安的方式，向香港民眾謊稱「港澳同胞內地通行證」外洩，要求監管金融帳戶，得手贓款後，再透過虛擬貨幣隱匿詐欺所得，初步調查，此案有百名香港人受害，被騙金額超過台幣3000萬元。

全案蒐證完備後，去年6月中進行攻堅2處詐騙話務機房，逮捕第一線、第二線及第三線機手、幹部等17人，查扣手機、電腦、監視器主機、假檢察官制服、假公安制服、假公安徽章、假公安標語等證物，羈押17人，同年底再查獲黃男到案，也被檢方聲押獲准。

警方攻堅時發現，黃姓主嫌為免遭警方第一時間攻堅查獲，將機房改造成「銅牆鐵壁」，各樓層窗戶內側皆裝上鐵窗，甚至在樓梯間裝設三重大鎖之鐵門，不得任意開啟，增加警方攻堅難度。

另外，涉案人在面對警方攻堅時，還將公安制服、打火機丟出陽台，企圖滅證，但全被檢警掌握。

台中地檢署近日偵結，依詐欺、組織等罪，起訴涉案黃男等18人，移審台中地院。

台中市黃姓男子等人的詐騙集團，身穿大陸公安制服，詐騙香港民眾，檢警去年出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市黃姓男子等人的詐騙集團，身穿大陸公安制服，詐騙香港民眾，檢警循線查獲18人，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

台中市黃姓男子等人的詐騙集團，身穿大陸公安制服，詐騙香港民眾，檢警循線查獲18人，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝