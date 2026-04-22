假酒商騙投資威士忌稱保證獲利「吸金7千萬」 操盤手清晨50萬交保

長綸、立綸國際企業被控假借品酒會名義，誆稱可大量輸入威士忌，要民眾加入「威士忌投資」，年息高達12%至18%，並鼓吹投資者簽署「委賣酒品分潤契約」，再用房地產投資、認購特別股方式，吸金逾7千萬元，台北地檢署昨天搜索約談操盤者李孟麒等4人到案，訊後依違反銀行法罪命李男50萬交保、限制出境出海、並配戴電子手環。

同案約談包括公司營運長兼財務長吳孟樺30萬交保；會計黃懷玲、店長程子容均請回。

據調查，李孟麒涉向被害人聲稱自己是酒類經銷商，透過線上說明會及品酒會，誆稱有投資威士忌生意，可大量買進壓低成本，再賣給下游商家賺取價差，騙稱投資年息高達12%至18%，條件相當誘人。

李孟麒等人還向被害人簽署「委賣酒品分潤契約」，不僅強調「保本」，還稱只要投資購買威士忌存放，經銷商會代為賣酒，價差可彼此分潤，若沒完售，經銷商也會等價買回酒品。

此外，李孟麒除投資威士忌非法吸金，還要民眾可投資台北市蛋黃區房地產，高額投資年利率高達18％；另以認購立綸公司特別股吸金，每股20元每季發放股息2.2%，年息為8.8%，吸引不少民眾掏錢投資，被害人自2024年起拿不到利息，驚覺受騙上當，因求償無門，憤而向調查局檢舉。

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長綸與立綸國際企業實際負責人李孟麒涉吸金50萬交保、限制出境出海、實施科技監控。記者張宏業／攝影