2企業假威士忌投資吸金7千萬 檢調搜索約談負責人與營運長

長綸、立綸國際企業公司涉以品酒會宣稱「威士忌投資」，不僅謊稱年息高達12%至18%，還主打保證保本，與投資者簽署「委賣酒品分潤契約」，又以房地產投資、認購特別股，4年共吸金逾7千萬元。台北地檢署今指揮調查局搜索、約談時任李姓負責人等4人。

檢調掌握，長綸公司在外以立綸國際企業公司招攬投資，李等人涉嫌從2020年至2024年間，透過至少4種手法吸金逾7千萬元，被害人，被害2024年間拿不到利息發現受騙，求償無門，人數仍統計中。

檢調追查，李等人涉嫌向被害人聲稱是酒類經銷商，透過線上說明會及品酒會，誆稱有說明投資威士忌生意，以大量買進壓低成本，再賣給商家「賺價差」，誆稱投資年息高達12%至18%。

檢調指出，李等人涉嫌向被害人簽署「委賣酒品分潤契約」，強調「保本」，只要投資購買威士忌存放在，經銷商代為賣酒，價差可分潤，若沒完售，經銷商也會等價買回酒品。

檢調追查，李等人除了威士忌投資非法吸金，還聲稱可投資台北市蛋黃區的房地產，過去高額投資年利率高達18％；另還以認購立綸公司特別股吸金，每股20元每季發放股息2.2%，年息為8.8%。

台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索長綸國際企業公司時任實際負責人李姓男子、吳姓營運長兼財務長、黃姓會計及程姓店長住居所，及長綸公司，約談李等4人到案說明，全案持續釐清，預計今晚被告等人移送北檢複訊。

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