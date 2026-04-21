北市科技公司暗助泰越賭博網站 第三方支付洗錢182億涉詐

台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺。刑事局接獲泰警通報，搜索拘提羅及幹部鄭姓男子等21人依洗錢防制法等移送，檢方命羅、鄭各200萬元交保，其他人5至10萬元交保。

警方調查，49歲羅姓男子經營兩家科技公司，分別在北市內湖區兩處商辦大樓租辦公室使用，由42歲鄭姓男子擔任副手，其中一家公司操作泰國的ThaiQR、越南的Viet Pay第三方支付系統，加上泰越的SIM卡，綁定泰越人頭帳戶，替當地博奕網站以泰銖、越南盾入金及出金，並協助在後台替賭客開分。

該公司抽取手續費1.8％至2.5％，警方檢視後台資料，2023年9月至去年4月15日洗錢182億1516萬元，獲利4億0617萬元，泰方查出其中100萬元涉詐，包括假投資及假網路拍賣，越方尚在清查是否有金流涉詐。此外，羅的另家科技公司經營菲律賓博弈網站，由他人的水房洗錢以分散風險，警方尚在清查。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局追查，2023年6月在清邁破獲洗錢水房，查獲主嫌馬來西亞籍李姓男子及同夥泰籍2名男子，發現登入ThaiQR、Viet Pay的IP在台灣，與刑事局駐泰聯絡官交換情資。

刑事局國際科第二隊去年4月15日、9月24日及11月18日行動，在台北、新北市搜索公司及犯嫌住處，拘提羅、鄭及主管、員工共21人。羅、鄭稱透過朋友介紹，替博弈網站洗錢；員工多稱不知情，上人力銀行網站或經友人介紹求職。

警方查扣手機、電腦及數千張泰國SIM卡、少量越南SIM卡，透過搜扣及扣押裁定，扣得價值共3008萬餘元的泰達幣85萬6654枚、以太幣4.319枚、比特幣1枚，以及現金845萬元、犯嫌名下不動產、金融帳戶及有價證券等，總計1億6551萬元，詢後依洗錢、詐欺、賭博、組織犯罪防制條例等罪移送。

台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／翻攝

台北市某科技公司負責人羅姓男子涉嫌以泰國、越南的第三方支付系統，替泰越博弈網站洗錢至少182億元，部分金流牽涉詐欺，刑事局搜索拘提21人。記者李奕昕／攝影

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