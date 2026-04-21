網紅當詐團水房洗錢破億 檢方起訴31人2律師也涉案

刑事局南部打擊犯罪中心今天發布，吳姓網紅以經營服飾店為掩護，卻暗中涉嫌協助詐團洗錢逾1億4000萬元，全案移送屏東地檢署後，檢方依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌，起訴吳和集團成員31人。

調查發現，吳嫌自112年底起，透過臉書、Instagram等社群平台刊登「家庭代工」廣告吸引求職者上門，誘使民眾加入LINE詢問，再以辦理薪資轉帳為由，騙取銀行帳戶及提款卡，作為詐騙人頭帳戶，承接「假投資」、「假交友」及「解除分期付款」等詐騙贓款。集團並指揮多組車手，在南部多個縣市提領現金。

警方指出，若旗下車手遭查獲，集團還會由配合的陳姓、王姓律師涉嫌偽造委任狀出面辯護，並回報羈押情形給上游。

檢警了解，吳男自2023年10月2至2024年6月，短短8個月餘，經手總計489萬4411顆泰達幣，價值約新台幣1億4600多萬元，並從中獲得約160萬元報酬。

全案由刑事局南部打擊犯罪中心，會同屏東縣警局組成專案小組，報請屏東地檢署指揮偵辦，清查受騙人匯入款項後的資金流向與提領紀錄，總計查得至少187人遭騙，發動6波查緝行動，查獲吳男及旗下成員共31人，並查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車各1輛，以及精品鞋3雙、勞力士手錶2只、手機9支與現金89萬元等證物。

警詢後，全案依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。屏東地檢署於今年3月起訴全案，2名律師也經檢方依偽造文書罪嫌起訴。

檢警查獲吳姓網紅涉嫌為詐團洗錢，一併查扣名表。記者林保光／翻攝