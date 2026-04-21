詐團利用泰達幣跨國洗錢1.46億元 36名成員坐擁豪車、精品

屏東地檢署偵破一詐欺洗錢集團，利用匿名通訊軟體結合虛擬貨幣跨國洗錢達1.46億元。檢警經4波大規模掃蕩逮捕36人，其中負責管錢的「大帳房」吳柏緯，平日經營潮T服飾店，掩護不法勾當；檢警也在成員中查扣多件價值不斐的名車與精品。

這起案件源於檢警從各地金融機構的提領紀錄中發現異常，至少187名民眾受騙。專案小組鎖定多名車手後發動搜索及拘提，先後查獲2個成員多達10人的車手團隊。經訊問及交叉比對通聯紀錄與金流資料，發現為有一套精密洗錢系統的詐騙集團。

檢方調查，集團由林承昊負責指揮車手在國內提領詐騙款項，再交由劉家銘與境外機房聯繫，取得人頭帳戶資料，並將現金轉換為泰達幣後，集中流入「總轉水」（大帳房）吳柏緯的虛擬貨幣錢包。吳嫌平日以經營潮T服飾店，掩護經營虛擬貨幣水房。

其分潤模式為劉嫌每日與林嫌就車手提領的現金對帳兌換為泰達幣，2人扣除含車手團隊成員報酬約7%，其餘轉入吳嫌虛擬貨幣錢包。吳嫌扣除約1%報酬後，剩下92%轉匯至境外詐欺集團首謀「二代瘦」的虛擬貨幣錢包。

檢方分次起訴、追加起訴及另案偵辦集團共36人，其中吳嫌從2023年10月2日起8個多月內，經手489萬4411顆泰達幣，價值逾1億4683萬元，並從中獲得約160萬元報酬。

檢警也在查緝犯罪集團成員中，查扣勞斯萊斯、賓士、BMW等多輛名車，及CHANEL、LV、GUCCI等名牌精品，及現金、房屋、土地等，並將持續向上追查境外機房與幕後首謀，斬斷犯罪金流，保障民眾財產安全。

屏東地檢署偵破一詐欺洗錢集團，在成員中查扣多件名車。記者潘奕言／翻攝

屏東地檢署偵破一詐欺洗錢集團，在成員中查扣多件精品。記者潘奕言／翻攝