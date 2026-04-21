「普發現金1萬元」淪詐騙集團誘餌 被害人遭盜領68萬元

橋頭地檢署日前接獲情資，有詐騙集團假借政府「普發現金一萬元」名義，誆騙民眾帳戶將遭盜領，藉機騙取提款卡，受害民眾當場就被盜領超過68萬元，檢警循線追查逮捕涉嫌收購人頭門號的楊姓「卡商」等8人，檢方認定其中楊姓卡商涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，楊姓男子為詐騙集團中俗稱的「卡商」，專門透過臉書張貼廣告，以每筆4000元為代價，向喬姓男子及多名來台就業、就學的外籍人士收購電話SIM卡，再將這些電話號碼提供給詐團作為犯案工具。

詐騙集團取得門號後，於去年12月1日撥打電話給被害人蘇姓男子，接連假冒郵局人員、彰化縣警局員警及檢察官，佯稱其「普發一萬元現金」恐遭人盜領，要求交付金融帳戶以供檢方確認金流。

蘇男信以為真，同月3日將台灣銀行、國泰世華及高雄三信等3家銀行提款卡交出，隨即遭詐騙集團成員盜領走68萬5000元。

橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官周子淳溯源偵辦，經指揮高雄市刑大、移民署南區事務大隊台南市專勤隊發動搜索與拘提，共逮捕楊男及涉案外籍人士等8人到案，檢方複訊後，認定楊男犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。