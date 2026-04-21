影／投資百萬3個月賺6000萬？境外詐騙台灣取款 被害人抵押房產損上億

新北市陳姓男子等人夥同境外詐騙機房，以投資股票為由詐騙，有被害人投資百萬元，短短三個月，詐騙投資軟體顯示的金額獲利即高達6000多萬元，待被害人欲出金時，再以繳交所得稅為由，誆騙被害人抵押房地產繳款，10名被害人損失上億元，刑事局中打從去年8月迄今，分4波收網，帶回陳男及掮客、地政士等涉案31人，其中4人遭檢方聲押獲准。

檢警調查，此案是由陳姓男子為首的詐團，與境外詐騙機房合作，以「投資股票」為由，向台灣人行騙，被害人在假投資平台投入資金後，再遭誘騙向特定「融資代辦」人員申辦房產抵押貸款，以求加碼獲利。

陳男等人向境外詐騙機房取得被害人名單及聯繫後，暗中指示黃姓掮客尋覓金主出資，另由羅姓地政士負責辦理房產抵押貸款，再指揮林姓掮客向被害人收取各項高額費用，事後更向詐團收取貸款金額10%作為回扣，從中謀取不法利益。

詐團等被害人抵押房產貸款後，扣除高額利息、代書費、服務費，以及虛設名目「土地增值稅」後，實拿現金不到8成，即悉數交付詐團車手。

檢警清查，此案有10名被害人遭相同手法詐騙，財損金額達1億2000萬元，影響民眾財產甚鉅。

其中損失最多的被害人是桃園地區七旬陳姓婦人，從前年底即遭詐騙，損失3132萬元、抵押房屋貸款450萬。

另外劉男投資125萬元，僅投資3個月，手上的詐騙投資APP的顯示獲利金額，即達6000多萬元，劉男再被詐騙騙去抵押房地產貸出400萬元，後續被詐團扣除相關作業費用後，實拿310萬元，也被詐團派出的車手以繳納稅款為由拿走。

此案由台中地檢署檢察官指揮，由刑事局中打四隊、台中市刑大、第六警分局、新北市海山警分局等單位共辦，去年8月至今年1月發動4波搜索，帶回陳男（35歲）、黃姓（40歲）、林姓（23歲）掮客、羅姓地政士（46歲）等31人到案。

全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織等罪移送檢方偵辦，檢方聲押陳等4人獲准，另為保障被害民眾房產權益，向台中地方法院聲請裁定扣押被害人設定抵押不動產2處，市值約3360萬元。

新北市陳姓男子涉夥境外機房詐騙，有10人上當，損失破億元，檢警陸續收網，帶回陳姓男子。記者陳宏睿／翻攝

新北市陳姓男子涉夥境外機房詐騙，有10人上當，損失破億元。圖／刑事局提供

新北市陳姓男子涉夥境外機房詐騙，檢警查扣保時捷名車等證物。記者陳宏睿／翻攝

新北市陳姓男子涉夥境外機房詐騙，有被害人僅投資百萬，3個月即獲利6000多萬元。記者陳宏睿／翻攝

新北市陳姓男子涉夥境外機房詐騙，檢警查扣手機、現金、保時捷名車等證物。記者陳宏睿／翻攝