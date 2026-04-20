行員擔心婦人遭詐，隨即通報龍潭警分局到場協助。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名61歲劉姓婦人日前前往銀行申請解除高達300萬元的人壽保險契約，因保單尚未到期即欲解約，行員主動關懷詢問，劉婦表示是購買預售屋所需資金。行員擔心婦人遭詐，通報龍潭警分局到場協助。在員警追問之下，劉婦才坦承日前透過LINE認識一名男子，在對方每日噓寒問暖攻勢之下，劉婦因此「暈船」，之後對方邀請她投資比特幣，劉婦深信輕鬆獲利的話術，欲投入鉅款投資。所幸警方一聽就知道是詐騙，積極勸說劉婦，最終成功攔阻一起詐騙案件，保住劉婦辛苦積蓄。

龍潭派出所積極勸說劉婦，最終成功攔阻一起詐騙案件，保住民眾辛苦積蓄。圖：讀者提供

龍潭派出所表示，巡佐陳健華、警員周薇日前執行巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報，稱有民眾欲解除保單提領鉅額現金，警方立即趕赴現場查處。經了解，劉婦欲將尚未到期之300萬元人壽保單解約，作為購買預售屋資金。然而。警方在對談過程中，發現婦人神情閃爍、說詞反覆，顯有隱情，遂耐心關懷與勸說。經警方持續釐清，劉婦終於鬆口坦承，日前透過LINE結識一名自稱「阿澤」的男子，對方每日噓寒問暖，並稱呼劉女為「姐姐」，營造親密關係。逐步取得信任後，對方以投資比特幣為由，誆稱可「輕鬆獲利、快速致富」，進一步誘導其解除保險契約投入資金，更事先教導若遭詢問時以「購買預售屋」作為回答。警方當場以實際案例說明此為典型「愛情結合投資」詐騙手法，先博取情感信任再誘導投資。劉婦聽後恍然大悟，驚覺險些受騙，當場向櫃台表示，「這錢我不領了。」並向警方及行員致謝，守住她辛苦積攢的300萬元積蓄。

龍潭分局長施宇峰提醒，近期詐騙手法不斷翻新，尤以結合感情經營與高報酬投資之「愛情投資詐騙」最為常見，常以「高獲利、低風險」為誘因，使民眾誤信而投入大筆資金。呼籲民眾如遇不明投資邀約，務必提高警覺，切勿輕信網路交友對象之投資建議，更不可將資金交由不明人士操作。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，共同守護財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：天天叫「姐姐」讓她暈船！龍潭警破譯愛情詐騙 守住6旬婦300萬積蓄