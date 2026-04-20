聽新聞
0:00 / 0:00

母遭詐騙竟抵押國二女兒房產 被停止親權

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹許姓婦人遭假投資詐騙負債約千萬元，私自領走亡夫存款，抵押未成年女兒名下房產借貸失聯，少女祖母提告聲請停止親權及改定監護人。新竹地方法院認定，許濫用親權，長期對女兒未盡照顧責任，裁定停止其親權，由祖母擔任監護人；可上訴。

判決指出，許與丈夫育有一子一女，女兒目前就讀國中二年級，丈夫二○二五年六月過世後，許以遭詐騙為由，未經其他繼承人同意，提領亡夫存款交付車手，將亡夫的不動產辦理繼承後設定抵押借貸。

少女祖母提告指出，債主同年十二月上門要求處分房產，強行更換門鎖，驅離屋內親人，隨後許離家失聯，未與其女兒聯繫，少女由祖父母照顧扶養。

許到庭稱因投資遭詐，向銀行、親友及地下錢莊借款，債務約五百萬至一千萬元，她擔任餐飲業服務生，規畫債務整合，住親戚家不穩定，無力接回女兒照顧，不知如何面對家人，選擇不聯繫，同意由婆婆擔任女兒監護人。

家事調查官訪視指出，少女身心狀況穩定，長期與祖父母同住，生活、就學正常，明確表達希望由祖父母照顧，並支持停止母親親權；許在經濟與生活狀況未穩定前，難負擔照顧責任，祖父母展現穩定持續照顧能力。

法官審理，許遭詐騙致財務管理失序，擅自處分遺產，動用子女名下財產設定抵押，離家失聯，對未成年子女長期未盡照顧責任，濫用親權情節重大；考量少女由祖父母照顧穩定，少女亦明確表達意願，為維護未成年子女最佳利益，裁定停止許全部親權。

債務 新竹 恐龍法官 詐騙

延伸閱讀

他與單親媽扶養5歲女多年如同父輩...竟性侵少女又偷拍 法院重判10年

遭女友未成年女兒控「倒水時硬上」 證詞重大瑕疵澎湖軍官判無罪

留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 母陷兩難網苦勸：別陪她一起傻

車停社區車格被撞爛求償25萬 駕駛亡家屬得賠…法官這原因砍價

相關新聞

母遭詐騙竟抵押國二女兒房產 被停止親權

新竹許姓婦人遭假投資詐騙負債約千萬元，私自領走亡夫存款，抵押未成年女兒名下房產借貸失聯，少女祖母提告聲請停止親權及改定監護人。新竹地方法院認定，許濫用親權，長期對女兒未盡照顧責任，裁定停止其親權，由祖母擔任監護人；可上訴。

狠母遭騙千萬抵押女兒房產交給詐團 婆婆心碎停止親權獲准

新竹許姓婦人因投資遭騙負債千萬元，竟擅自處分亡夫遺產，將未成年女兒名下房產拿去抵押借款，之後更離家失聯、對女兒不聞不問。新竹地院審理後，認定其嚴重失職，裁定停止親權，改由祖母接手照顧。

帳戶涉洗錢？拘票用手機傳男險中招 伍麗華提醒：詐騙快報警

詐騙手法推陳出新，但也有持續使用「老梗」詐騙。立委伍麗華近日接獲一名位居高位族人來電，非常緊張尋求幫忙。原來是這名族人接到詐騙電話，稱涉及帳戶洗錢1300萬，檢察官還突然發出「拘票」，伍麗華一看是「假拘票」，拘票竟是手機傳來的，對方遭詐騙集團盯上。

刑事局提醒原油投資戰爭財別亂發 美伊戰爭近日成詐騙新噱頭

美伊戰爭引發全球國際及經濟局勢動盪，刑事警察局今天指出，地緣政治動盪成詐騙集團吸金工具，近期警方接獲多起報案，詐騙集團利用「美伊戰爭」引發的國際原油價格波動為誘餌，透過通訊軟體Line假交友手段，誘騙民眾下載虛假投資原油平台APP，直到平台帳號無故遭封鎖、無法出金，才發現所謂的投資全是詐團操控的數字遊戲...

慢壘球場變防詐戰場 嘉市打詐盃出擊美秀集團冠佑網紅阿強代言

嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣，透過幽默防詐金句，結合即時賽況，帶動現場氣氛；視覺設計別具巧思，將邀請卡打造為VIP入場券，並由企業捐贈專屬棒球帽，提升團隊凝聚力與參與感。

95萬人都辦了！母遭感情詐騙、拿房借數百萬元 他靠簡訊及時攔阻

內政部表示，「地籍異動即時通」服務自開辦以來，已累積多起成功阻詐紀錄，如近期某地區市民收到地政事務所發出的即時通簡訊通知後，察覺母親可能遭受詐騙，隨即報警求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。