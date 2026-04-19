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大學助教變身面交車手取款未遂 新竹地院判刑6月
涂男任大學助教卻加入詐騙集團當車手，在新竹打算向劉女取款時當場被警方逮捕，新竹地方法院依3人以上共同詐欺取財未遂罪，將涂男判處有期徒刑6月。
新竹地方法院10日判決書指出，涂男去年12月加入詐騙集團擔任車手，今年1月8日詐騙集團欲向被害人劉女聯繫，並稱將派員收取新台幣90萬元驗證金；劉女因先前已遭詐騙353萬元察覺有異，假意配合並通報警方埋伏。
詐欺集團見劉女答應，通知涂男依約前往收款，涂男出示偽造工作證後，向劉女收取現金90萬元，並交付偽造證券儲值委託書、現金收款收執聯，被埋伏警員當場逮捕。
涂男擔任大學助教具謀生能力，卻為牟取不法利益加入詐騙集團擔任車手，協助成員隱匿身分、降低查緝風險，助長詐欺犯罪。
法官審酌，但在考量涂男是擔任出面取款底層角色，參與情節尚非甚深，最後依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑6月。全案可上訴。
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