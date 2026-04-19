狠母遭騙千萬抵押女兒房產交給詐團 婆婆心碎停止親權獲准

新竹許姓婦人因投資遭騙負債千萬元，竟擅自處分亡夫遺產，將未成年女兒名下房產拿去抵押借款，之後更離家失聯、對女兒不聞不問。新竹地院審理後，認定其嚴重失職，裁定停止親權，改由祖母接手照顧。

判決書指出，許婦與丈夫育有1子1女，女兒未成年，一家原本同住新竹市，但丈夫於去年6月過世後，許婦竟以受詐騙為由，未經全體繼承人同意領出亡夫遺款交付車手，更將房產抵押、信託給外人。家屬指控，債主去年底帶人強行換鎖驅離，許婦隨即離家失聯，對女兒不聞不問，由祖母獨自拉拔孫女至今。

新竹地院審理時，許婦到庭坦承，因為投資遭騙向銀行及地下錢莊借款約500萬至1000萬元，目前在餐飲業擔任服務生，計畫負債整合。她承認自己現在借住親戚家，確實無力接回女兒照顧，加上不知如何面對家人，才不敢與孩子聯繫，對於婆婆聲請停止親權與改定監護，她當庭表示同意。

法官審理後認為，許婦因財務管理失序，不當處分子女應得遺產，甚至導致女兒險些無家可歸，情節嚴重。家事調查官訪視也發現，現就讀國二的孫女與祖父母感情深厚，且明確表達希望維持現狀、期待停止母親親權，顯示許婦在客觀上已難以善盡保護與教養責任。

法院認定，許婦濫用親權且疏於照顧，為維護未成年子女最佳利益，裁定停止許婦對女兒的全部親權。因孫女父親已歿，依法律順序由同居的祖母擔任法定監護人，確保孩子生活與學業的安定。