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假投資易衍生虛幣犯罪 議員、律師籲防網路陷阱

中央社／ 台北19日電

解析虛幣犯罪3

北市3月在4天內接連發生3件虛擬貨幣搶案，嘉義還有受害人被搶後喪命。北市議員要求警方加強網路詐騙查緝，並針對搶劫案件強力執法。

虛擬貨幣搶案頻傳，高雄陳姓男子於2024年和賣家相約嘉義市購買虛擬貨幣泰達幣，未料面交時竟遭對方搶走現金新台幣236萬元，不甘受損的陳男當場攔車阻擋遭甩飛，送醫搶救傷重不治。

民進黨台北市議員林延鳳告訴中央社記者，北市在數天內發生多起虛擬貨幣搶案，雖然警方迅速破案，但也應省思為何犯罪集團敢在光天化日之下，在台北街頭行搶。

林延鳳認為，警方應該分析這些犯罪案件，加強金融機構周邊、咖啡廳等面交熱點的見警率，更要深入追查這些案件背後的犯罪組織動機，才能有效防止再次發生類似的暴力犯罪。

她要求，台北市警察局應加強查緝犯罪集團在網路上散播假訊息誘騙被害人的行為，不能讓台北市變成此類新興犯罪的溫床；並呼籲民眾不要輕信犯罪集團的話術，避免獨自攜帶大量現金面交，才不會成為歹徒覬覦的對象。

國民黨北市議員楊植斗也表示，虛擬貨幣的隱匿性及可攜性，已成為詐騙及灰色產業的愛用貨幣，且線下交易存在許多問題，許多虛擬貨幣平台都已不再媒合線下交易，就是為了避免會員之間的紛爭。

楊植斗認為，政府不必將虛幣視為洪水猛獸，但也要適度撥出預算，提醒民眾小心虛擬貨幣的投資詐騙，以及避免與陌生人面交等，並應針對搶劫案件強力執法、迅速破案，回應人民對治安的期待。

專精處理虛擬貨幣、警示帳戶等案件的律師王心婕（貓董律師）接受中央社記者訪問時表示，假投資集團為了能夠持續吸血受害人，過程中轉介受害人和假幣商交易多會「成功」，而會發生搶案的狀況都是詐騙集團黑吃黑的情形。

由於虛擬貨幣搶案多伴隨假投資詐騙發生，王心婕說，現在虛擬貨幣投資詐騙案常衍生一個嚴重問題，就是詐騙集團認為既然受害人都已經上鉤了，不如也將對方的金融帳戶騙來用，衍生受害人成為人頭帳戶，甚至被視作詐團同夥。

王心婕分享曾處理過的個案，1名30歲的上班族A女遭遇假愛情投資詐騙，詐團成員先進行感情詐騙，取得信任後再要求A女協助購買虛擬貨幣投資，沉浸在濃情蜜意的A女竟謊稱要投資不動產向家人借款，直到去年除夕夜聯繫不上「男友」，且被列為警示帳戶，才驚覺遭騙。

她說，A女至此才知以前投資的錢可能都血本無歸，清點後共財損達新台幣3000萬元之多。

王心婕表示，許多被害人會抵押房產或借高利貸，也不想讓家人知道被騙，以及後續衍生的人頭帳戶問題，在受害同時也成為被告，經常變成數案纏身，非常辛苦。

王心婕提到，許多被害人面對官司時，因司法流程久，有時兩、三個案件就要歷時1至2年，且要面對道德壓力和被貼標籤，許多人常因跑被告官司太累，後續針對自己被詐的財損金額就選擇放棄追回，即使有機會取回，他們還是會想要先處理被告官司。

她認為，假投資案件通常都會設假網站、假平台，且名稱可以一直改，也難以一一判斷真偽，建議「網友推薦平台」一律都不要使用。

民進黨 台北 北市

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