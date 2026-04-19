虛幣搶案成新興犯罪 刑事局：與假投資詐騙有關

解析虛幣犯罪1

虛擬貨幣搶案頻傳，近半年全國發生逾10起，台北市更曾4天內發生3起。刑事局警官表示，此類犯罪與假投資詐騙有關，「虛擬資產服務法」若上路可望有效約制。

今年3月間，台北市短短4天內接連於大同、士林、文山各發生1起虛擬貨幣搶案，引發各界關注。警方目前尚未針對此犯罪類型進行專項統計，但根據媒體報導概算，全國自去年10月至今年3月的虛擬貨幣搶案約11件，其中北市即高達6件。

警政署刑事局預防科警務正張佳勳告訴中央社記者，當前假投資詐騙時常伴隨虛擬貨幣交易，詐騙集團行騙成功後，會引導被害人持投資現金，場外交易購買虛擬貨幣，若單月發生100起假投資案件，推估有近3成案件和虛擬貨幣爭議有關。

張佳勳分析，虛幣交易犯罪型態可分為3種，包括現金遭搶、虛擬貨幣轉出後對方消失，以及已有交易經驗的新手知道如何投資便轉交他人操盤，未料對方後來消失就拿不回錢。

他舉例，多數被害人報案都表示，加入假投資群組，詐團就會介紹投資虛擬貨幣，並轉介「配合幣商」可享購幣低手續費或免手續費，但為避免金管會嚴格管控帳戶和行員關懷提問導致無法匯款，詐團會建議被害人直接拿現金給「配合幣商」，以免耽誤投資時機。

許多民眾為了投資，又不想被問東問西，就會相信詐團話術。張佳勳說，以前被害人多為青壯年的上班族，但近年銀髮族遭詐有上升趨勢，部分被害人自我意識強又不聽勸，即使面對陌生投資工具，仍認為只要保證獲利即可，還會覺得關懷提問的行員很囉唆。

張佳勳表示，當詐騙集團已經騙到被害人，並設定由假幣商進行場外交易時，若旗下部分成員貪圖更多獲利，就會預謀黑吃黑搶錢，就算假投資交易因此失敗，黑吃黑的人寧可藉此獲取更多現金或虛擬貨幣。

他認為，虛擬貨幣搶案問題仍會持續上升，因為詐騙集團黑吃黑情形越來越多，去搶被害人現金或面交車手的得手金額也增加，但這沒有所謂防搶的問題，因為虛擬貨幣本來就不能場外交易，且因交易地點為雙方私約，也不會有所謂熱點。

發生黑吃黑案件時，最主要受害的還是民眾，張佳勳說，民眾除了被騙，過程中還可能受傷，甚至生命被威脅；且因被害人在場外交易遭搶，即便已向警方報案仍會害怕，多數都不會講財損金額、甚或少報，所以相關案件數據或金額較難以真實統計。

如何防堵這類案件，張佳勳表示，以前都說「財不露白」，如今許多人卻是拿一把鈔票給陌生人，民眾對於詐騙的防範意識才是關鍵；另外，金管會已下令不能有個人幣商行為，但虛擬貨幣市場為世界潮流，行政院會已通過「虛擬資產服務法」草案，未來上路後可望能有效約制。

在知名虛擬貨幣交易所任職的L先生表示，目前幣商在台營業須經金管會許可，民眾不想被騙被搶的最佳方法，就是避免線下、場外交易。

L先生說，正規交易所的手續費都不高，場外報價大多都是詐騙話術，「匯率隨我開，反正就是要把你騙出來而已」，實際上就是要預謀犯案。

他說，有些大戶想大額交易，但顧慮隱私和引發市場波動，才會改採場外交易，與詐騙案的場外交易完全無關，後者就是騙人居多，但這也反映出虛擬貨幣市場教育不足，香港也不少類似受騙案。