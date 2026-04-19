帳戶涉洗錢？拘票用手機傳男險中招 伍麗華提醒：詐騙快報警

詐騙手法推陳出新，但也有持續使用「老梗」詐騙。立委伍麗華近日接獲一名位居高位族人來電，非常緊張尋求幫忙。原來是這名族人接到詐騙電話，稱涉及帳戶洗錢1300萬，檢察官還突然發出「拘票」，伍麗華一看是「假拘票」，拘票竟是手機傳來的，對方遭詐騙集團盯上。

伍麗華說，這名族人告訴她，從165詐騙專線轉過來台中警官問訊，稱涉及提供帳戶洗錢1300萬，「電話問訊一整天」，檢察官突發出「拘票」給族人，還說等一下就要來把他帶走。

伍麗華請族人傳拘票給她，一看是「假拘票！」，接著她問，「這個拘票是怎麼來的？」，族人回答手機傳訊的，伍麗華提醒，拘票一定是由執法人員當面送達，很明顯被詐騙集團盯上了。

這名族人很擔心，半信半疑。伍麗華上網查真正拘票並且告訴族人，這張「假拘票」蓋章的檢察官「張介欽」，他是前檢察長，目前擔任法務部司長，族人才確認是詐騙。

伍麗華說，還好族人打來跟她求助，詐團的下一步，應該是「監管帳戶」或「要求交出財產」，雖然希望他繼續跟詐騙集團虛情假意，並同步報案，讓警察把他們抓起來，期待有結果。

「詐騙猖獗，有的是誘惑你可以賺很多，有的是恐嚇你會有事」，伍麗華提醒，最好方法就是「不相信」並且報警。