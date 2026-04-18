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刑事局提醒原油投資戰爭財別亂發 美伊戰爭近日成詐騙新噱頭

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

美伊戰爭引發全球國際及經濟局勢動盪，刑事警察局今天指出，地緣政治動盪成詐騙集團吸金工具，近期警方接獲多起報案，詐騙集團利用「美伊戰爭」引發的國際原油價格波動為誘餌，透過通訊軟體Line假交友手段，誘騙民眾下載虛假投資原油平台APP，直到平台帳號無故遭封鎖、無法出金，才發現所謂的投資全是詐團操控的數字遊戲。

警方說，北部一名蔡姓女子在Line自動加入詐騙集團暱稱為「林」的好友，對方不斷吹噓美伊戰爭時期，是投資原油的致富良機，聲稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，並慫恿報案人投資國際原油，藉機大發戰爭財，並至名為XT的假投資APP申請帳號，並依照指示轉帳、面交等，蔡女認為獲利已達預期，想將投資獲利金額提領時，卻無法出金，事後假投資APP被強制關閉，加上對方失去聯繫，蔡女才驚醒報警，但已損失新台幣242萬餘元。

刑事局提醒民眾，針對結合時事的詐騙新題材，凡具備以下特徵投資訊息，百分之百是詐騙：

一、「戰爭財」噱頭：利用民眾對地緣政治（如美伊戰爭）的投機心理，利用虛假獲利包裝。

二、「下載不明 APP」或「面交」：金融機構絕不會指派人員收取現金，更不會要求在官方應用程式以外平臺下載程式。

三、「出金困難、要求補資」：凡是提領獲利時被要求「操作錯誤需再繳錢」者，都是詐騙集團必備手法，民眾務必提高警覺。

警方提醒，有任何疑慮，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或撥打 110 報案；因應詐騙手法快速演變，刑事警察局「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫，提供民眾即時互動諮詢，可依詢問情境辨識詐騙風險，提供具體處置建議；同時具備有「涉詐網址」提供即時查詢功能，可立即判斷網站是否具詐騙風險，社會大眾可多多使用，避免遭詐。

刑事警察局今天指出，地緣政治動盪成詐騙集團吸金工具。記者廖炳棋／翻攝
刑事警察局今天指出，地緣政治動盪成詐騙集團吸金工具。記者廖炳棋／翻攝

刑事局 詐騙集團

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