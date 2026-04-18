誆國際原油波動有賺頭詐財 女誤信投資損2百餘萬

刑事局近期獲報，有歹徒利用美伊戰爭引發國際原油價格波動為餌，以假投資詐騙民眾，被害人下載假投資原油平台APP，直到無法出金，才知遭詐騙。有女子財損242萬餘元。

刑事警察局今天以新聞資料表示，北部1名蔡姓女子日前在LINE與1名不認識網友私加好友，期間，對方吹噓美伊戰爭是投資原油的致富良機，還稱投資一定保證獲利、穩賺不賠，慫恿蔡女投資國際原油，大發戰爭財。

警方說，蔡姓女子未查證就加入對方提供名為「XT」的假投資APP且還申請帳號，並依指示轉帳、面交等，但事後認為獲利達預期，想提領投資獲利，卻無法出金。

蔡姓女子事後才發現假投資APP已被強制關閉，且先前私加LINE的網友也失去聯繫，驚覺遭詐騙才報警，總財損新台幣242萬餘元。

刑事局表示，再次提醒民眾此為假投資詐騙手法，具備特徵例如利用時事包裝話術、要求被害人下載來路不明APP或面交、最後稱因出金困難須補資金才能拿回獲利，以上都為詐騙流程，民眾務必提高警覺。

刑事局說，因應詐騙手法快速演變，「165打詐儀錶板」已導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫，提供民眾即時互動諮詢，小幫手可依詢問情境為民眾辨識詐騙風險，並提供具體處置建議。

此外，「165打詐儀錶板」同時具備「涉詐網址」提供即時查詢功能，可立即判斷網站是否具詐騙風險，民眾可多使用，避免遭詐，並牢記遇詐騙就撥165或上165官網。