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慢壘球場變防詐戰場 嘉市打詐盃出擊美秀集團冠佑網紅阿強代言

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣，透過幽默防詐金句，結合即時賽況，帶動現場氣氛；視覺設計別具巧思，將邀請卡打造為VIP入場券，並由企業捐贈專屬棒球帽，提升團隊凝聚力與參與感。

市長黃敏惠與副市長林瑞彥等主管、議長陳姿妏及多位議員參加，集結警察局、地政處、議會，攜手嘉義郵局、富邦證券等第一線防詐單位，共組5支隊伍同場競技。活動以運動賽事結合宣導，打造跨局處、公私協力的防詐新模式，展現守護市民財產的決心。黃敏惠說，球場團隊合作如同日常防詐工作，唯有精準補位、緊密合作，才能有效阻斷詐騙。

「阿強」帶領球員宣誓：「把壘球當詐騙集團，用力打出去」，象徵市府打擊犯罪、絕不寬貸的態度。

警察局長陳明志指出，近期詐騙手法以假網拍、假檢警為主，常誘導民眾截圖操作無卡提款或QR code付款，甚至進一步要求交付提款卡與存摺，涉入洗錢風險。他呼籲民眾提高警覺，切勿輕信話術。將持續透過創新宣導策略，拉近與市民距離，從「識詐」出發，建構防詐防線，攜手打造「Team Chiayi」，讓不法份子無機可乘。

嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑（右）、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影
嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑（右）、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影

嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影
嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影

嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影
嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影

嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影
嘉義市政府強化防詐力道再出招，上午在運三棒壘球場舉辦「打詐盃慢速壘球邀請賽」，突破傳統宣導，邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強助陣。記者魯永明／攝影

詐騙集團 黃敏惠 網紅

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