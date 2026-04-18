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95萬人都辦了！母遭感情詐騙、拿房借數百萬元 他靠簡訊及時攔阻

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

內政部表示，「地籍異動即時通」服務自開辦以來，已累積多起成功阻詐紀錄，如近期某地區市民收到地政事務所發出的即時通簡訊通知後，察覺母親可能遭受詐騙，隨即報警求助。

經調查，其母疑似先遭情感詐騙，繼而被鼓吹投資失利、誘導借款，為填補資金缺口，於是在不知情下被安排將名下不動產辦理抵押權設定借款高達數百萬元。還好事前有辦即時通，在警方及家人的關懷勸說下，其母驚覺受騙，趕赴地政事務所提出異議，成功攔阻本起詐騙案，避免財產遭受進一步損失。

內政部表示，現今詐騙手法不斷推陳出新，高價值的不動產也已成為詐騙集團覬覦的目標。

為防範不法分子偽冒申請不動產移轉登記，或以話術誘導民眾辦理不動產抵押借款，因此推出「地籍異動即時通」服務，並鼓勵民眾申辦，特別是獨居長輩或不熟悉通訊科技的年長者申請後，一旦產權發生異動，可同步通知子女或信任的親友，在第一時間提出異議，攔阻不法移轉，將損害降至最低。

內政部指出，截至115年3月底，全國申請「地籍異動即時通」服務的民眾已逾95萬人。

目前提供民眾（不動產所有權人）三種申辦方式：一、親赴任一地政事務所臨櫃辦理；二、透過地政司「數位櫃臺」網站（https://dcland.moi.gov.tw），以自然人憑證或工商憑證線上申請。

三、在新取得不動產時，併同買賣移轉登記一併辦理申請。此外，申請時設定的聯絡人通知，除申請人外，還可額外設定一位受信任的親友作為聯絡通知人，為財產安全多築一道防線。

內政部呼籲，民眾應妥善保管個人資料、所有權狀與印鑑證明，切勿輕信不明人士而將房產設定抵押，一旦遇可疑情事，請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，共同守護不動產安全。

房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

詐騙集團 自然人憑證 內政部

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